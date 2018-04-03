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Пернатые вестники весны
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Пернатые вестники весны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
ИА Синьхуа: последние новости
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