Пернатые вестники весны 

Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Одна из самых ярких и очаровательных примет весеннего пробуждения природы — множество птиц, появляющихся в лесах и на полях Китая. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь