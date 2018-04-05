На медиафоруме на Сахалине обсудят меры поддержки получателей «дальневосточных гектаров»

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Участники Первого международного медиафорума российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске , смогут узнать о новых инструментах и мерах поддержки для получателей земли по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"В рамках Первого международного медиафорума российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске, будут представлены перспективные решения для освоения «дальневосточных гектаров». Представители агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области расскажут о новых инструментах и мерах поддержки участников программы «Дальневосточный гектар», а также формирующихся общественных объединениях граждан", — говорится в сообщении.

В рамках медиафорума можно будет узнать о том, где получатели «дальневосточных гектаров» формируют новые населенные пункты, а государство уже сейчас строит инфраструктурные объекты. Помимо этого, у участников медиафорума будет возможность проконсультироваться у представителей министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области о видах использования земельных участков и перспективах развития конкретных локаций, а также действующих и разрабатывающихся мерах поддержки.

Для посетителей мероприятия развернут интерактивный стенд, на котором можно будет попробовать «создать свой бизнес» и увидеть, какие меры господдержки доступны, какими получатся срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет сделать селфи на своем виртуальном «дальневосточном гектаре».

В форуме примут участие СМИ Дальнего Востока и других российских регионов, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций. В рамках форума пройдут дискуссии и мастер-классы, будет организована выставка, а также пресс-туры на ведущие предприятия Сахалина.

"Дальневосточный гектар"

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале «НаДальнийВосток.рф».

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.