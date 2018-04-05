Ещё
На медиафоруме на Сахалине обсудят меры поддержки получателей «дальневосточных гектаров»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На медиафоруме на Сахалине обсудят меры поддержки получателей «дальневосточных гектаров» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Восток России
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Участники Первого международного медиафорума российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске, смогут узнать о новых инструментах и мерах поддержки для получателей земли по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"В рамках Первого международного медиафорума российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске, будут представлены перспективные решения для освоения «дальневосточных гектаров». Представители агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области расскажут о новых инструментах и мерах поддержки участников программы «Дальневосточный гектар», а также формирующихся общественных объединениях граждан", — говорится в сообщении.
В рамках медиафорума можно будет узнать о том, где получатели «дальневосточных гектаров» формируют новые населенные пункты, а государство уже сейчас строит инфраструктурные объекты. Помимо этого, у участников медиафорума будет возможность проконсультироваться у представителей министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области о видах использования земельных участков и перспективах развития конкретных локаций, а также действующих и разрабатывающихся мерах поддержки.
Для посетителей мероприятия развернут интерактивный стенд, на котором можно будет попробовать «создать свой бизнес» и увидеть, какие меры господдержки доступны, какими получатся срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет сделать селфи на своем виртуальном «дальневосточном гектаре».
В форуме примут участие СМИ Дальнего Востока и других российских регионов, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций. В рамках форума пройдут дискуссии и мастер-классы, будет организована выставка, а также пресс-туры на ведущие предприятия Сахалина.
"Дальневосточный гектар"
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале «НаДальнийВосток.рф».
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
ТАСС: последние новости
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль Тема Скрипаля кратко затрагивалась на переговорах Путина и Эрдогана Конкурс "Мисс Россия" пройдет 14 апреля в Барвихе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила271
В России введут новую меру пресечения42
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»420
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова134
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение