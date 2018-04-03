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СМИ: Сербская партия призвала власти страны вступить в ОДКБ
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СМИ: Сербская партия призвала власти страны вступить в ОДКБ 

RT на русском 1 час назад
Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) призвала власти страны присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одного из лидеров партии Александра Шешеля.
По его словам, фракция подготовила специальную резолюцию по данному вопросу, которая будет направлена всем политическим силам страны в ближайшее время.
«Сербы не должны допустить углубления сотрудничества Белграда с НАТО — организацией, которая уничтожила бывшую Югославию и причастна к гибели более 2,5 тыс. гражданского населения во время бомбардировок в 1999 году. Мы не хотим повторить путь Черногории, которую втянули в альянс, несмотря на мнение местного населения», — сказал изданию Шешель.
Отмечается, что данный вопрос стал особенно актуален после ареста ареста косовскими спецподразделениями руководителя канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабинете министров Марко Джурича и обострения ситуации в регионе.
Ранее стало известно, что в Косовска-Митровице 32 человека пострадали в результате нападения вооружённого спецназа на мирное собрание сербов.
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