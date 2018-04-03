Илона Маска и Марка Цукерберга признали пришельцами 

К пришельцам причислили Илона Маска и Марка Цукерберга. Легендарных предпринимателей заподозрили во внеземном происхождении. По заверениям конспирологов, Маск и Цукерберг никто иные, как представители высшей касты рептилоидов, направленные на планету, чтобы поработить человечество.
К таким выводам эксперты пришли из-за поразительных достижений двух предпринимателей в технологической сфере, которые не поддаются логическим объяснениям, сообщает Vladtime.
Авторы гипотезы уверены, что интеллект этих «существ» значительно превосходит возможности человеческого мозга. Это помогает им одновременно делать революционные открытия и успешно скрывать свое внеземное происхождение. Косвенным подтверждением этой теории является своеобразная мимика и необычное проявление эмоций, периодически демонстрируемые Марком Цукербергом.
Конспирологи отметили также, что человечество находится на шаг от того, чтобы полностью подчиниться воле названных пришельцев.
Впрочем, Маск и Цукерберг не единственные, кого специалисты считают «королями» рептилоидов. В разное время к этим существам относили, например, Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа Буша, королеву Великобритании Елизавету II.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уфологи назвали Иисуса пришельцем. Согласно теории, Иисус Христос был инопланетянином, а знаменитая Вифлеемская звезда являлась космическим кораблём, на котором он прибыл на Землю.
Очевидное-невероятное: Пришельцы захватили орбиту Земли