Илона Маска и Марка Цукерберга признали пришельцами

К пришельцам причислили Илона Маска и Марка Цукерберга . Легендарных предпринимателей заподозрили во внеземном происхождении. По заверениям конспирологов, Маск и Цукерберг никто иные, как представители высшей касты рептилоидов, направленные на планету, чтобы поработить человечество.

К таким выводам эксперты пришли из-за поразительных достижений двух предпринимателей в технологической сфере, которые не поддаются логическим объяснениям, сообщает Vladtime.

Авторы гипотезы уверены, что интеллект этих «существ» значительно превосходит возможности человеческого мозга. Это помогает им одновременно делать революционные открытия и успешно скрывать свое внеземное происхождение. Косвенным подтверждением этой теории является своеобразная мимика и необычное проявление эмоций, периодически демонстрируемые Марком Цукербергом.

Конспирологи отметили также, что человечество находится на шаг от того, чтобы полностью подчиниться воле названных пришельцев.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что уфологи назвали Иисуса пришельцем. Согласно теории, Иисус Христос был инопланетянином, а знаменитая Вифлеемская звезда являлась космическим кораблём, на котором он прибыл на Землю.

Очевидное-невероятное: Пришельцы захватили орбиту Земли