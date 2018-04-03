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Власти Сахалина увеличат зарплату работающим на пенсии медикам
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Власти Сахалина увеличат зарплату работающим на пенсии медикам 

Российская Газета 19 минут назад
— Мы готовим законопроект, который позволит доплачивать работающим в первичном звене врачам по 10 тысяч рублей к основному окладу, если они достигли пенсионного возраста и продолжают трудиться. Если же врачи-пенсионеры проработают пять лет, выплаты увеличатся до 15 тысяч, — рассказала председатель областного правительства Вера Щербина на проходящей в Южно-Сахалинске Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».
Она добавила, что таким же способом поощрят работающих в пенсионном возрасте фельдшеров и акушерок. Здесь суммы выплат тоже будут варьироваться в зависимости от стажа: по пять тысяч рублей сразу после назначения пенсии и по 10 — через пять лет работы.
— Таким образом мы пытаемся сохранить кадровый потенциал в первичном звене, — отметила Вера Щербина.
Впрочем, она тут же отметила, что целей-то, собственно, две, и трудно сказать, какая важнее. В Сахалинской области женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55. По большому счету речь идет о людях в расцвете сил, которые при желании вполне могут продолжать трудиться. Особенно это касается медицинских работников (и в первую очередь врачей), к которым настоящий опыт приходит не с институтским дипломом, а с годами практики.
В области действует региональная программа привлечения медицинских кадров, рассчитанная до 2020-го. Ее действие ощутимо. С 2014 года сюда переехали на постоянное жительство 549 врачей и более шестисот медицинских работников среднего звена. Более 60 процентов прибывших врачей были направлены в амбулаторно-поликлиническую службу.
Благодаря новоселам уровень обеспеченности населения медицинскими работниками здесь сейчас значительно выше, чем в среднем по стране. Однако потребность в кадрах растет, поскольку каждый год на Сахалине и Курилах строятся больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. В 2017-м было введено семь таких объектов, а до 2025 года планируется строительство еще двадцати.
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