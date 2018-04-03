Ещё
Власти Сахалина хотят установить доплаты работающим врачам-пенсионерам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Сахалина хотят установить доплаты работающим врачам-пенсионерам 

РИА Новости 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют установить доплаты для находящегося на пенсии, но работающего медперсонала первичного звена, сообщила заместитель губернатора региона Вера Щербина.
"В стадии согласования находится законопроект, когда мы врачам, которые работают непосредственно в первичном звене, будем выплачивать 10 тысяч рублей, если они достигли пенсионного возраста и продолжают работать. Если они проработали еще 5 лет, мы им будем 15 тысяч рублей выплачивать, а фельдшерам и акушеркам — соответственно 5 и 10 тысяч рублей", — сказала Щербина на пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО.
"Это мы сделали для того, чтобы закрепить кадры, поскольку на севере женщины у нас уходят на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55, в самом расцвете сил, и еще могут работать", — добавила Щербина.
Четвертая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.
РИА Новости: последние новости
Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР На Шикотане построят два рыбоперерабатывающих завода Медведев отметил уникальность форума в Южно-Сахалинске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена причина пожара в ТЦ в Кемерово63
«Русские заплатят»87
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев274
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России585
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»132
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение