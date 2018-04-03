Власти Сахалина хотят установить доплаты работающим врачам-пенсионерам

"В стадии согласования находится законопроект, когда мы врачам, которые работают непосредственно в первичном звене, будем выплачивать 10 тысяч рублей, если они достигли пенсионного возраста и продолжают работать. Если они проработали еще 5 лет, мы им будем 15 тысяч рублей выплачивать, а фельдшерам и акушеркам — соответственно 5 и 10 тысяч рублей", — сказала Щербина на пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО.

"Это мы сделали для того, чтобы закрепить кадры, поскольку на севере женщины у нас уходят на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55, в самом расцвете сил, и еще могут работать", — добавила Щербина.

Четвертая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.