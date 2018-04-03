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Власти Сахалина будут доплачивать по 10 тыс. рублей работающим врачам-пенсионерам
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Власти Сахалина будут доплачивать по 10 тыс. рублей работающим врачам-пенсионерам 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области планирует доплачивать к основному окладу по 10 тыс. рублей врачам, достигшим пенсионного возраста и продолжающим работать в первичном звене. Об этом во вторник на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
"В настоящее время мы занимаемся разработкой законопроекта, согласно которому, врачам, работающим в первичном звене будут доплачивать по 10 тыс. рублей, если они достигли пенсионного возраста и работают, если еще пять лет проработали, то 15 тыс. рублей. А фельдшерам и акушеркам, соответственно, по 5 и 10 тыс. рублей", — сказала Щербина.
По ее словам, власти это сделали для того, чтобы закрепить кадры. «Таким образом мы пытаемся сохранить кадровый потенциал в первичном звене. Поскольку женщины уходят у нас на пенсию в 50 лет, мужчины в 55 — в самом рассвете сил, и еще могут работать, имея опыт», — отметила председатель правительства Сахалинской области.
Щербина сообщила, что благодаря реализации кадровой программы на острова привлекли значительное число специалистов. В область прибыли 549 врачей и 612 средних медицинских работника. Большую часть врачей (60,1%) направили в амбулаторно-поликлиническую службу. «В целом обеспеченность населения врачами у нас самая высокая по стране — 47,1 (РФ — 39,2) », — сказала она.
Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы ДФО представят утвержденные дорожные карты демографического развития.
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