«Суровые мужчины берут по три игрушки»: инженер из Уфы бросила престижную работу и стала шить зайцев

Мы запускаем проект о необычных людях, которые нас окружают. Жительница Уфы Магдалина Хафизова лёгким движением руки превращает лоскутки ткани и кучку холлофайбера в эксклюзивные игрушки. Сколько раздарила забавных зайцев и оленей за два года, что посвятила хэнд-мейду, 27-летняя Лина уже и не помнит. А ведь всего несколько лет назад она трудилась инженером на УМПО , и даже не думала, что зарабатывать можно не выходя из дома.

Из УМПО в свободное плавание

В квартире Магдалины царит творческая атмосфера: на столе и диване расселись зайцы, олени, кошки и медведи, полки заставлены принадлежностями для рукоделия.

Шить игрушки девушка начала два года назад, когда сидела в декретном отпуске. Любовь к шитью и вышиванию с детства прививала мама, но школьницей Лина никак не хотела поддаваться. А в декрете будто щёлкнуло.

— Сначала выкройки находила в Интернете. Увидела знаменитую куклу «Тильду» и захотела сшить подобное. Я не буду утверждать, что я открыла Америку, придумала этих зверей, — говорит Магдалина. — Но после каждой новой игрушки мои лекала трансформировались — здесь лапки делала другие, здесь — более объёмную голову. Сегодня я работаю по авторским лекалам. В Интернете таких не найдёшь. За два года я пыталась сделать зверей такими, какими я их вижу в идеале, такими, какими они бы нравились мне. Не хотелось шить как все.

Публикация от КаЛинка (@magdalinalapuk) 18 Дек 2017 в 12:36 PST Первой игрушкой Лины был заяц, потом «косому» укоротили ушки и появились оленята. «Раритет» не сохранился — был подарен кому-то из друзей. Вообще всю первую партию разобрали для своих детей знакомые и родственники. Осознав, что её игрушки пользуются спросом, Лина впервые приняла участие в выставке.

— Я всегда ходила на разные дизайн-маркеты и очень хотела быть на месте этих людей, которые всем этим занимаются. И тогда мы с моей подругой Катей решили — была ни была. Я занимаюсь игрушками, она — скрапбукингом — это оформление фотоальбомов и создание дизайнерских вещиц. Обе умеем и то, и это, но в какой-то момент решили ввести «разделение труда». Мне шить удобнее, когда рядом постоянно ребёнок. Она отвечает за блокноты и альбомы, а я — за игрушки.

Вместе с подругой Лина создаёт необычные фотоальбомы

Ручная работа

У Лины и Кати есть общий аккаунт в Instagram. Так их обычно и находят клиенты. Со слов уфимки, мягкие игрушки она создает всё свободное время, не дожидаясь заказов.

— Людям надо сразу посмотреть и купить. Например, если завтра уже чей-то День рождения, и хочется подарить что-то необычное. Поэтому, когда есть время, я всегда шью. На одну большую игрушку уходит примерно три дня. Ручки, ножки, мордочка — это всё смётывается вручную. Потому что страшно на глаз всё прострочить — не тот у меня, наверно, уровень мастерства, — признается Магдалина. — Уши тоже пришиваются вручную. В одежде много маленьких деталей, поэтому её тоже прошиваю вручную. У детей очень много силы, поэтому, когда пришиваю лапы, стараюсь делать это «на века».

Каждый заяц чем-то да отличается

Недавно Магдалина решила модифицировать свои игрушки: стала добавлять новую деталь — вышивку гладью. Для оленёнка это пятнышки, для зайцев — венок из цветов. Гладью также вышиваются и глаза.

— Раньше я рисовала глаза акрилом, но мне кажется, что так более выразительно. Глаза стали как будто настоящие, — говорит уфимка.

Уфимка шьёт необычные игрушки

«Дедушка считает звездой»

Близкие поначалу скептически отнеслись к начинанию Магдалины. А когда она, выйдя из декретного отпуска, уволилась с УМПО, вообще стали крутить пальцем у виска: ни один нормальный человек не променяет стабильность на какие-то игрушки. Но Магдалина решилась и теперь ни о чём не жалеет.

Поддержку она нашла в глазах сына и мужа. К маминому творчеству трёхлетний Давид проявляет живой интерес.

— Обычно игрушки на продажу ему не даю. Но специально для сына сшила большого гнома — он почти с него ростом. Когда он о нём вспоминает, везде с ним ходит. Когда я шью, подходит, интересуется: «Мама, а где у зайки будет носик? А где глазки?».

Игрушки Лина создаёт по собственному дизайну

Супруг Лины с первого дня помогал ей с материалами для её заготовок. Молодой маме было непросто отлучаться и ехать из Дёмы в швейный магазин за недостающим лоскутком или мотком ниток. Да и за «связи с общественностью» отвечает муж, потому что работает в центре. Именно он вручает клиентам игрушки, сшитые супругой.

— Родственники не воспринимают моё занятие всерьёз. Но дедушку удалось переубедить. Как-то раз один его знакомый похвалил меня за мои куклы. Дед был в шоке: как, неужели его внучка — знаменитость? А у того внуки сидят в Instagram, и там он меня заметил. Видимо, тогда понял, что мое увлечение — не ерунда, — говорит Лина.

Публикация от КаЛинка (@magdalinalapuk) 21 Янв 2018 в 10:50 PST Бизнес или хобби

Мастерица советует новичкам использовать все возможные рычаги выхода на рынок: создавать рабочие аккаунты в соцсетях, дарить игрушки знакомым, участвовать в ярмарках, регистрироваться на специализированных Интернет-порталах.

— Сейчас много тематических сайтов, например, «Ламбада-маркет». На этой площадке размещается своя страничка, там можно презентовать свои работы. Есть сайт «Ярмарка мастеров». Ну, и, конечно же, Instagram. Лучше пока ничего не придумали, — улыбается девушка. — На выставках хэнд-мейда сейчас очень вырос уровень участников и, соответственно, конкуренция. Если вы хотите участвовать, нужно подать заявку и ждать, одобрят ли ее. Ходить на ярмарки молодым мастерам очень важно, так как мы вживую видим портрет своего потенциального потребителя.

Материалы для своих игрушек мастерица выбирает приятные на ощупь

Клиенты Магдалины, в основном, молодые мамы или беременные женщины, которые бережно обустраивают детскую в ожидании малыша. А ещё на ярмарку приходят суровые мужчины, и покупают своим детям аж по три игрушки.

Как уверяет Магдалина, сделать из своего хобби прибыльное дело вполне реально, но нужна поддержка.

— В университете я училась на маркетинг, и кого-то пиарить мне очень просто. Создаёшь профиль в соцсетях, делаешь продающие посты. А когда приходится рассказывать о себе: «Посмотрите, какие у меня крутые игрушки!», мне неловко, — признаётся Магдалина.

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