«Чувствую себя баобабом»: Николаев показал архивное фото с Лазаревым

Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев через личный микроблог поздравил своего коллегу Сергея Лазарева с днем рождения. Для этого артист выбрал довольно интересный способ: исполнитель опубликовал совместный архивный снимок и сделал необычное сравнение в комментарии к публикации.

Первого апреля Сергей Лазарев отметил свое 35-летие. Конечно же, в этот день музыкант получил массу поздравлений от поклонников, друзей и коллег, одним из которых стал Заслуженный деятель искусств России Игорь Николаев, опубликовавший в Инстаграме свое поздравление. При этом мужчина прикрепил к обращению снимок, на котором бывший участник группы «Smash!» запечатлен в еще совсем юном возрасте. «Вот этому улыбчивому мальчику — 35! Поздравляю, Серёжа! Чувствую себя баобабом, мимо которого прошло уже не одно поколение артистов, а я всё, понимаешь, пою и пою, пью и пью за любовь! Ощущение странное, но хочется, чтобы оно подольше не заканчивалось! Серёжа, теперь, когда ты уже давно на сцене, и уже давно большая звезда, ты понимаешь, что всё-таки самое главное — дети, твой сыночек, который тебя сегодня поздравил песенкой и искренне от всего сердца тебя любит! Просто будь счастлив!»

Подписчики Николаева, естественно, присоединились к его поздравлениям и оставили множество комментариев в адрес Лазарева. Но многим из них приглянулось нечто другое: Интернет-пользователи отметили и ценность старого снимка, который удостоился не меньшего количества откликов, чем сами артисты. «Вот так живешь, живешь, и тридцать уже не тебе, а детям… Всех благ имениннику. А Вам, Игорь, сил и позитива в воспитании младшей доченьки» «С Днем рождения, Сергей! А вы, Игорь, пойте и пейте за любовь еще много-много лет! Вы — душа нашей советской эстрады» «Да, к сожалению, время летит очень быстро» «Вы не баобаб, а талантище, который приносит нам радость» «Молодцы вы, ребята. И фото классное» «Супер фото» «Как же классно, что сохранились эти фото» Кстати, значительная часть преданных фанатов Николаева, увидев этот снимок, принялась обсуждать перемены во внешности своего кумира. Многие из них пришли к мнению, что композитор совершенно не меняется, и именно об этом они поспешили сообщить артисту под сделанной публикацией.

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