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В Китае отметили Международный день детской книги
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В Китае отметили Международный день детской книги 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.
Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.
Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.
Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.
Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.
Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.
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