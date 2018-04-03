В Китае отметили Международный день детской книги

Наньнин, 2 апреля / Синьхуа / — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.

Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.

Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.

Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.

Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.

Наньнин, 2 апреля /Синьхуа/ — Сегодня отмечается Международный день детской книги. Ученики начальной школы на улице Юйланьлу в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ приняли участие в декламации канонических текстов и совершили экскурсию в библиотеку, получив возможность в неформальной обстановке испытать радость от общения с книгами.