Рязань и Липецк в 2018 г станут полигоном для тестирования автобеспилотников — «Автонет»

"Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС. Пилотный проект в обоих городах пройдет в этом году", — сообщил он.

По его словам, под первый проект запуска беспилотников зачастую отбирается отдельный город. «Это довольно частая практика во всем мире. К примеру, в США концерн General Motors ведет активные испытания своих беспилотных автомобилей. Тесты проходят в Сан-Франциско , Детройте и Фениксе. В испытаниях принимают участие электрокары Chevrolet Bolt с системой автономного управления», — напомнил он.

"В России также планируется выбрать город для тестирования беспилотных транспортных средств, подключенных автомобилей (к спутниковым системам — ред.) и электромобилей, V2X-технологий, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем и окружающей средой. Также будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта", — сообщил Гурко.