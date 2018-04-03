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Рязань и Липецк в 2018 г станут полигоном для тестирования автобеспилотников — «Автонет»
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Рязань и Липецк в 2018 г станут полигоном для тестирования автобеспилотников — «Автонет» 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Рязань и Липецк в этом году станут полигоном для тестирования автомобилей-беспилотников, рассказал в интервью агентству «Прайм» президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко.
"Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС. Пилотный проект в обоих городах пройдет в этом году", — сообщил он.
По его словам, под первый проект запуска беспилотников зачастую отбирается отдельный город. «Это довольно частая практика во всем мире. К примеру, в США концерн General Motors ведет активные испытания своих беспилотных автомобилей. Тесты проходят в Сан-Франциско, Детройте и Фениксе. В испытаниях принимают участие электрокары Chevrolet Bolt с системой автономного управления», — напомнил он.
"В России также планируется выбрать город для тестирования беспилотных транспортных средств, подключенных автомобилей (к спутниковым системам — ред.) и электромобилей, V2X-технологий, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем и окружающей средой. Также будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта", — сообщил Гурко.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации «Прайм» (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru.
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