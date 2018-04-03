Автомобили-беспилотники испытают в Липецке и Рязани

Липецк и Рязань названы городами, на дорогах которых будут проходить испытания автомобилей без водителей. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко

По словам Гурко, первые автомобили-беспилотники появятся на дорогах общего пользования до 2025 года. В первую очередь они будут использоваться для пассажирских и грузоперевозок, в качестве коммунального, сельскохозяственного и складского транспорта.

Какм правило, пилотный проект по использованию беспилотников запускается в отдельном городе. «Это довольно частая практика во всем мире», — подчеркнул Гурко. Полигоном для тестирования беспилотников в России выбраны Липецк и Рязань. Эти города отбирали по ряду критериев, главные из которых — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

— Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС, — заметил Александр Гурко.

В ходе тестирования будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта.