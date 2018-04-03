В Калининграде приставы заплатили женщине, которую не пустили во Вьетнам

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Центральный районный суд Калининграда взыскал более 272 тысяч рублей с Федеральной службы судебных приставов, которые незаконно запретили туристке выехать во Вьетнам для лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным суда, истица приобрела тур во Вьетнам для лечения на двух лиц, с сопровождающим медицинским работником и билеты по маршруту Калининград — Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно. В конце марта 2017 года она отправилась в путь, но в международном аэропорту Петропавловск-Камчатского ее не пустили на рейс, так как сотрудники службы судебных приставов ограничили ей выезд за границу. Истице пришлось обменять билеты и вернуться в Калининград.

После возвращения она выяснила, что в отношении нее было возбуждено исполнительное производство, отметили в суде. Ранее суд вынес решение о взыскании с нее и двух других граждан задолженности по кредиту, задолженность была погашена, в отношении других граждан исполнительное производство прекращено, а в отношении заявительницы — нет.

"В мае 2017 года решением Черняховского городского суда признано незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, не окончившего исполнительное производство", — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что истице незаконно ограничили выезд за пределы Российской Федерации . Как указали в суде, в материалах исполнительного производства отсутствовали какие-либо данные о том, что гражданке было известно о данном ограничении.

"Суд решил взыскать с Российской Федерации в лице ФССП России убытки в размере 246 600 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, расходы на уплату государственной пошлины в размере 5 966 рублей", — добавили в пресс-службе.