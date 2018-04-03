Как компании экономить на ДМС

Большинство работодателей вынуждены искать способы сокращения расходов. В этих условиях, многим из них приходится экономить и на ДМС. Как, в этих условиях, способствовать сохранению здоровья сотрудников и не терять их лояльность?

Напомню, что до 1 января 2011 года именно работодатели отвечали за обеспечение своих сотрудников полисами ОМС. Закон обязывал их выбрать страховую компанию и заключать договор обязательного медицинского страхования сотрудников.

С 1 января 2011 года вступил в действие Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ, который снял названную выше ответственность с работодателя. Начиная с этого времени, каждый гражданин имеет право самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию по ОМС.

До последнего времени многие работодатели включали полис ДМС в свой социальный пакет. Но закончились «тучные годы» и работодатели стали искать пути эффективного сокращения расходов. Хотя, несмотря на трудности, многие продолжают заботиться о здоровье сотрудников.

Именно в такой период еще раз хочется напомнить о существующих гарантиях государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи. Согласитесь, в условиях оптимизации расходов не стоит ими пренебрегать. Какие возможности дает бесплатная медицина сегодня для компаний в условиях оптимизации программ ДМС? Обязательное медицинское страхование (ОМС) — это система государственных гарантий в сфере охраны здоровья, обеспечивающая право граждан на получение бесплатной медицинской помощи. В программу ОМС включен широкий спектр медицинских услуг, который вы можете получить бесплатно, имея на руках полис ОМС: первичная медико-санитарная помощь предоставляемая амбулаторно; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, предоставляемая в стационарах; скорая медицинская помощь (в экстренной и неотложной форме); лекарственное обеспечение в период стационарного лечения. Также по полису ОМС ваши сотрудники имеют право раз в три года пройти диспансеризацию, а в остальные два года — профилактический осмотр.

Почему сотрудники редко используют предоставленную по ОМС возможность по прохождению профилактических мероприятий? Граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, имеют возможность пройти бесплатную диспансеризацию 1 раз в 3 года. При этом определен конкретный возраст прохождения диспансеризации, а именно: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Вопрос своевременной и регулярной профилактики — очень важный вопрос, который почему-то у работников, да и у их работодателей, отходит на второй план. По результатам опроса, проведенного компанией Альфа Страхование-ОМС в 2017 году, самым популярным ответом на вопрос о причинах неявки на диспансеризацию был ответ «нет времени». Если посмотреть на этот ответ более развернуто, то получается «нет времени на собственное здоровье»! Хотя ни для кого не секрет, что профилактика заболеваний — один из основных принципов охраны здоровья населения. И диспансеризация — как раз тот самый эффективный инструмент для ранней диагностики заболеваний. Полноценный комплекс бесплатных исследований и консультаций специалистов поможет выявить заболевание на ранней стадии и поставить диагноз тогда, когда болезнь не перешла в хроническую форму, лишив человека возможности полноценно трудиться, в чем, без сомнения, заинтересован и работодатель. Каких заболеваний можно избежать, если мотивировать сотрудников к регулярному прохождению профосмотров и диспансеризаций по ОМС? Основная цель диспансеризации — это раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. К ним относятся сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, хронические болезни легких, злокачественные образования. Указанные болезни обуславливают более 70% всей смертности населения страны. Помимо этого, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов развития указанных заболеваний, а именно: -повышенный уровень артериального давления; -повышенный уровень холестерина в крови; — повышенный уровень глюкозы в крови; — курение табака; — употребление алкоголя; — нерациональное питание; — низкая физическая активность; — избыточная масса тела или ожирение. Одним из важнейших элементов диспансеризации является проведение гражданам, имеющим указанные факторы риска, краткого профилактического консультирования, а для целевого контингента — индивидуального углубленного и группового профилактического консультирования. С рядовыми сотрудниками мы все выяснили. А какова заинтересованность работодателя в том, чтобы его работники регулярно проходили профилактические мероприятия?

Учитывая наше обсуждение о важности своевременной профилактики и здорового образа жизни, выгода для работодателя, на мой взгляд, очевидна. Не все болезни сразу проявляют себя, большинство начинается постепенно и симптомами себя не выдают, а к врачу мы, как правило, обращаемся только тогда, когда у нас что-то заболело. На этой стадии, возможно, болезнь уже запущена, вследствие чего количество посещений врача увеличивается, а лечение растягивается во времени. Сотрудник уходит на больничный лист. Теряются рабочие дни, что приводит к определенным последствиям и для предприятия. Работодателю необходимо осознать свою мотивацию и заинтересованность. Рекомендую работодателям пригласить медиков в организацию за свой счет или предоставить возможность работнику пройти диспансеризацию в рабочий день в своей поликлинике по месту жительства по полису ОМС.

Как сделать так, чтобы сотрудники страховой компании пришли в офис и рассказали о возможностях предоставляемых ОМС?

Подобная информационная работа с населением — один из элементов, позволяющих гражданину оценить качество работы и уровень страховой медицинской организации. Компании, относящиеся серьезно к выполнению возложенных на нее обязанностей, ведут такую деятельность на постоянной основе. Через форму обратной связи на сайте компании или по электронной почте можно написать обращение и сотрудники страховой компании проведут для ваших работников беседу по теме обязательного медицинского страхования, на которой можно задать все волнующие вопросы. Подобные встречи, организуемые непосредственно на территории организации, позволяют повысить уровень знаний сотрудников о возможностях системы ОМС и избежать проблем при получении бесплатной медицинской помощи.

Сколько времени необходимо для прохождения диспансеризации сотрудником?

Основные усилия медицинских компаний нацелены сегодня на организацию прохождения диспансеризации в максимально комфортном для граждан режиме. Поэтому уже сегодня в большинстве регионов стремятся организовать прохождение диспансеризации за 1-2 дня, обеспечить работу медицинской организации до восьми-девяти часов вечера и профилактические дни по субботам.

Возможно ли записаться в поликлинике именно на диспансеризацию?

Сегодня запись на диспансеризацию в большинстве регионов упрощена максимально.

Это можно сделать в регистратуре, в кабинете профилактики, через терминалы самозаписи. В ближайшее время, согласно постановлению Правительства, такая возможность для граждан должна быть обеспечена и через сайт госуслуг.

Что делать, если нарушаются сроки, права пациентов, если осмотры растягиваются?

В первую очередь, при любых нарушениях прав застрахованного на получение своевременной и качественной медицинской помощи в системе ОМС, необходимо обратиться в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Страховой представитель — сотрудник страховой компании, призванный защищать интересы застрахованного — разберется в каждой конкретной ситуации и при взаимодействии с медицинской организацией примет меры к восстановлению нарушенных прав застрахованного лица. Контакт-центры страховых медицинских организаций доступны для обращений застрахованных граждан через телефоны «горячих линий», номера которых имеются на полисах ОМС, на сайтах страховых организаций.

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