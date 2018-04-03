Глава ВС Бразилии призвала сограждан к спокойствию в преддверии суда над экс-президентом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 3 апреля. / ТАСС /. Председатель Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Кармен Лусиа призвала сограждан к спокойствию перед рассмотрением апелляции экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее обращение было опубликовано в понедельник в Twitter высшей судебной инстанции.

"Мы живем во времена непримиримости и нетерпимости по отношению к людям и учреждениям. Поэтому настал момент обратиться с просьбой о спокойствии. Спокойствие необходимо для того, чтобы идеологические различия не были источником общественных беспорядков.

Насилие — это не справедливость, насилие — это месть и нецивилизованный подход", — сказала Лусиа.

Заявление главы ФВС связано с предстоящим 4 апреля заседанием этого органа по делу Лулы да Силвы. Высшая судебная инстанция должна будет решить, можно ли арестовать экс-президента страны, приговоренного к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Сам бывший глава государства настаивает на своем праве оставаться на свободе, пока не будут рассмотрены все его апелляции на вердикт. Это процесс может растянуться на несколько месяцев.

Начиная с 3 апреля по всей Бразилии запланированы манифестации сторонников и противников Лулы да Силвы. Некоторые из них пройдут напротив здания ФВС в столице страны, а также на площади у Национального конгресса — парламента республики. Правоохранительные органы уже установили там заграждения с тем, чтобы не допустить столкновений между группами демонстрантов, которые придерживаются противоположных взглядов. Ожидается, что в митингах в Бразилиа примут участие 10-15 тыс. человек с каждой стороны.

На прошлой неделе два автобуса, на которых передвигались сторонники экс-президента Бразилии, были обстреляны из огнестрельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. Сам Лула да Силва в момент ЧП находился в здании Федерального университета города Ларанжейрас-ду-Сул. Тем не менее многие соратники политика расценили инцидент как попытку покушения на жизнь экс-президента.

24 января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный вердикт по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре. Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.