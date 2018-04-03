Российский бизнес хочет обеспечения безналичных платежей для клиентов

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Российское бизнес-сообщество предлагает обязать коммерческие и госструктуры обеспечить безналичные платежи для клиентов, что позволит бороться с уходом от налогов и коррупционными схемами.

Госдумы Валентине Матвиенко и "В случае игнорирования требований об обязательном предоставлении возможности безналичной оплаты предлагается введение в отношении нарушителей экономических и административных санкций вплоть до приостановления деятельности недобросовестных предпринимателей", — говорится в обращении к спикерам Совфеда Вячеславу Володину Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Для бизнеса и государства

Учитывая непростую геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса, предлагается «обязать всех предпринимателей предоставлять физическим и юридическим лицам возможность безналичной оплаты», отмечается в обращении.

Кроме того, предлагается полностью перевести на безналичный расчет оплату за услуги, предоставляемые государственными организациями. «Речь в первую очередь идет о социальных, культурных и спортивных учреждениях. Это позволит существенно снизить коррупционную составляющую и повысить уровень доверия граждан», — отмечают в ассоциации.

Нужны четкие правила

Предприниматели подчеркивают, что сегодня Россия , несмотря на политическое, дипломатическое давление и санкционную блокаду ряда зарубежных стран, уверенно следует курсу построения и укрепления правового государства, основой которого является отечественная экономика, перестраиваемая на инновационный, технологичный путь развития.

Особую роль в этом процессе приобретает деятельность коммерческих организаций всех уровней, особенно в части перехода на безналичные расчеты. «Представляется, что дальнейшее поступательное развитие нашего государства невозможно без четкой политики в части внедрения информационных технологий и развития электронных платежей», — отмечает президент «Аванти» Рахман Янсуков

Однако в настоящее время данная задача не только не реализуется, но и происходит ухудшение ситуации, считают в бизнес-сообществе. «Так, по данным исследования, проведенного международной платежной системой Visa совместно с научно-исследовательской компанией Roubini ThoughtLab, лучший город России по уровню развития электронных платежей — Москва — находится в стадии перехода на цифровые технологии и существенно уступает по уровню распространения платежных терминалов таким лидерам, как Гонконг Брюссель . В других городах нашей страны ситуация существенно хуже», отмечают в ассоциации.

Услуга отсутствует как класс

Речь даже не идет о нехватке аппаратов безналичной оплаты во время массового наплыва посетителей. «Во многих городах России возможность оплатить услугу безналом отсутствует как класс», — говорится в обращении.

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия сегодня — это «страна наличных» с высокой долей населения, не охваченного банковскими услугами, низким уровнем использования электронных платежей и слабой готовностью внедрять и развивать безналичные формы оплаты.

Кроме того, сегодня многие организации используют «серые схемы» деятельности, при которых существенно занижается доход компании, а зарплата сотрудникам выдается в конвертах, подчеркивает Янсуков.

"При подобном развитии событий бюджет государства несет колоссальные убытки, а социальные отчисления организаций ведутся по минимальному уровню. И если раньше данная проблема была актуальна в основном для мелкорозничной торговли, то сегодня различные схемы ухода от налогов используются на всех уровнях ведения предпринимательской деятельности", — отмечают в ассоциации.

Рост теневой экономики провоцирует развитие коррупционной составляющей при осуществлении хозяйственной деятельности. А возможность осуществлять платежи наличными «мимо кассы» способствует наращиванию серой денежной массы, которая впоследствии используется коррупционерами, поясняют предприниматели.

Особую актуальность данный вопрос принимает, если обратить внимание на возможный эффект от перехода к безналичным платежам. Так, по данным экспертов, бюджет одной Москвы может получать около 8,5 миллиардов долларов за счет значительного сокращения использования наличных платежей.

"Позитивный эффект распространяется не только на государство. Потребитель получает безопасность, скорость, удобство и прибыль, а коммерческие организации снижают издержки, связанные с обслуживанием оборота наличных и недобросовестностью сотрудников. В глобальном разрезе переход на безналичный расчет способен обеспечить рост ВВП и заработных плат, объемов производства и занятости", — уверены предприниматели.

В организации обращают внимание на то, что в России сегодня нет единого мнения по поводу развития электронных платежей. Все чаще заработная плата выдается сотрудникам в конверте, а простой обыватель сталкивается с ситуацией, когда под мнимым предлогом ему отказывают в возможности безналичной оплаты различных услуг.

"Многие из нас неоднократно сталкивались с ситуацией, когда персонал заведений общественного питания отказывал в оплате счета по карте, ссылаясь на технические неисправности оборудования. И почему-то соответствующая аппаратура выходит из строя именно в часы массового наплыва клиентов. Очевидно, что подобные манипуляции происходят именно из желания руководства кафе и ресторанов увеличить прибыль, уклоняясь от уплаты налогов", — полагают в бизнес-сообществе.

Возможности городов ЧМ-2018

Возможности безналичной оплаты способствуют также созданию благоприятных условий для развития индустрии туризма, так как существенно упрощают бронирование авиабилетов, гостиниц, автотранспорта, говорится в документе.

"Данный вопрос принимает особую актуальность с учетом проведения летом 2018 года в России крупнейшего спортивного форума — чемпионата мира по футболу. Так, по прогнозам многих аналитиков, приток иностранных туристов в Россию в июне-июле текущего года возрастет на 300-500 тысяч человек, а их общее количество достигнет практически 5 миллионов", — отмечают в организации.

У России будет уникальная возможность продемонстрировать всему миру свое истинное состояние, а также оказать радушный, душевный прием иностранным туристам. Главная цель — сделать максимально комфортным пребывание людей, которые, несмотря на негативный информационный фон, приняли решение приехать к нам в гости, считают предприниматели.

"Однако успешность реализация данной задачи ставится под сомнение с учетом того, что, по данным исследования VISA, лишь 64% торговых точек городов чемпионата принимают карты, а большинство расчетов (84%) все равно приходится на наличные", — подчеркивают в бизнес-сообществе.

Помимо прочего, рост «серой» наличной денежной массы, возникший вследствие недостаточного использования электронных платежей, может быть использован в качестве обеспечения некоторых форм экономической войны, которую сегодня открыто ведут с Россией ряд зарубежных государств, говорится в обращении.