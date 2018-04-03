Руководители Китая приняли участие в добровольной посадке деревьев

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Высшие партийные и государственные руководители Китая Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань сегодня прибыли в поселок Чжанцзявань района Тунчжоу Пекина и приняли участие в добровольной посадке деревьев. Фотографии Синьхуа