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Жительница США утверждает, что запечатлела Лох-несское чудовище с потомством
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Жительница США утверждает, что запечатлела Лох-несское чудовище с потомством 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Каждый день появляются различные новости о свидетельствах мистических существ и эта новость пришла из США, где американка утверждает, что стала свидетельницей передвижения по воде стаи лох-несских чудовищ. Со слов женщины, она отдыха в Шотландии рядом с замком Аркарт, который находится в горах и рядом ними знаменитое озеро, где по легендам обитает «чудо-юдо». Американка смогла взять свой страх и удивление под контроль и снять видео, на котором различить что-то довольно сложно. Однако, женщина уверяет, что увиденные её обитатели озера были огромных размеров и она не могла ошибиться в своих догадках. Интересным фактом является то, что в 2017 году свидетелями Лох-несского обитателя стали более 10 человек и некоторые из них сняли интересные фото, на которых тоже ничего не различить. Быть может, что когда-то наука сможет подтвердить существование этих существ, а пока это относится к мистике, по большому счёту.
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