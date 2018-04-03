Остров Чеджудо отмечает 70-ю годовщину массовых убийств 1948 года

Камелия, на корейском языке «донбаек» (dongbaek), для острова Чеджудо — культовый цветок. Цветок расцветает зимой и начинает опадать с деревьев, когда приходит весна. Жители острова, опасаясь несчастья, как правило, не сажают деревья камелии на своих участках. Падающие кроваво красные цветы напоминают о членах семьи и друзьях, которых обезглавили кровавой весной 1948 года.

Прошло 70 лет с начала массовых убийств, в результате которых погибло 25-30 тысяч человек, что составляет около 10% островитян. Мероприятие этого года, проходящее каждые десять лет, особенно важно для жителей Чеджудо, поскольку оно может стать последним для большинства оставшихся в живых пожилых людей.

По словам Ко Ван Сун (80 лет), которая пережила резню в деревне Букчон на севере острова, островитяне получили возможность открыто оплакивать жертв не так давно. В течение двух дней там было застрелено 398 человек, это второе по величине число жертв в Чеджудо.

19 декабря 1949 года около трех часов вечера девятилетнюю Ко вместе со своей матерью, старшей сестрой и младшим братом вызвали в начальную школу Букчона. «Я встала посмотреть, что происходит, и меня ударил солдат. В этот момент я услышала серию выстрелов и увидела, как упали семь — восемь человек», — рассказала Ко журналистам.

Младший брат Ко закричал от страха и попытался убежать. «Тогда солдат нанес тяжелый удар прикладом по голове моего брата», — сказала она. Солдат крикнул мальчику: «Неважно, когда тебя убьют — сейчас или позже». Она выжила только благодаря приказу командира, который он отдал около 5 часов вечера. В августе 1952 года ее брат умер от травмы головы.

«Согласно показаниям бывшего солдата, войска первоначально планировали применить миномет, чтобы уничтожить жителей деревни, но решили расстрелять их по отдельности, чтобы «обучить» новобранцев», — говорит Ким Намхун, сотрудник «Чеджу Дарк Турс» (Jeju Dark Tours). Это общественная организация, которая организовала пресс-тур.

«За несколько дней до резни группа «горных людей», партизанов, которые противодействовали всеобщим выборам 10 мая, убила двух солдат РК возле Букчона», —говорит Ким. Военные убили жителей деревни в отместку, подозревая сговор между антиправительственными партизанами и жителями деревни.

«Согласно показаниям бывшего солдата, некоторые военнослужащие, родившиеся в Чеджудо, обратились к генералу с просьбой прекратить убийства, и генерал удовлетворил их просьбу», — отмечает Ким.

Следы убийств остались на теле и в нервах Ко: «До сих пор я не могу выносить голод из-за воспоминаний о недоедании в течение всего моего детства». Она живо вспоминает, как украдкой ела кипящий рис в доме своего друга, даже не используя ложку. «Я все еще чувствую страх, когда иду в Омпанбат, где складывали тела. До сих пор ходят слухи, что кто-то видел призрака около начальной школы Букчона».

Многие пожилые женщины из Букчона, который называют «Мунам-чон» или деревня без мужчин, поскольку все они были убиты, живут одни, страдая от депрессий и синдрома посттравматического стресса. Как и другие, они хотят петь, танцевать и путешествовать, но они не могут. «Из-за травм, полученных во время массовых убийств, мы даже не можем встать. Я всегда боюсь умереть в одиночестве», — говорит Ко.

Почему трагедия случилась на Чеджудо?

Всеобщие выборы 10 мая для создания конституционной ассамблеи привели к горькому идеологическому конфликту на юге острова Чеджудо. Островитяне бойкотировали выборы, поскольку это укрепило бы разделение полуострова. В народе были широко распространены антивыборные настроения, однако они стали особенно кровавыми на Чеджудо.

Полицейские расстрелы 1 марта 1947 года, осуществленные под руководством военного правительства США Корее , привели к возникновению сопротивления. 30 тысяч сформировали национальное движение за независимость в память о «Движении 1 марта» (протест против японского господства в Корее, произошедший 1 марта 1919 года — прим. ред.). Тогда инцидент привел к распространению демонстраций по всему острову, к которым присоединилось 95% жителей острова.

По мнению председателя Фонда мира Чеджу 4.3 Ян Джо-Хуна, причина трагедии заключалась в высоком уровне образования жителей Чеджудо. «В 1947 году военное правительство США провело общенациональный опрос, касающийся уровня образования. Чеджудо был самой образованной областью страны», — отмечает Ян.

«Прогрессивные идеи усилили сопротивление выборам, которые поддерживали американские власти. Если бы они были совершенно невежественны, они бы так не протестовали».

Около 50 тысяч жителей Чеджудо переехали в Японию во время японской оккупации 1910 — 1945 годов в соответствии с политикой, направленной на укрепление рабочей силы в Осаке . «Будучи иностранными рабочими, корейцы в Японии изо всех сил занимались самообразованием, а также обучали своих детей», — говорит Ян.

Среди них был дядя Ко. Он окончил педагогический колледж в Токио и работал учителем математики в средней школе на Чеджудо. В такой прогрессивной атмосфере Ко уже в детстве познакомилась с социализмом. «В условиях нищеты в эпоху оккупации мне было легко сочувствовать коммунизму, направленному на достижение равноправного общества», — говорит Ко.

В связи с этим Ян отмечает административные промахи американского военного правительства в период с 1945 по 1948 год, а также правительства Ли Сын Мана. «Власти не проводили политику, направленную на снижение общественных волнений, а безрассудно арестовывали протестующих, включая даже подростков, и мобилизовывали крайне правых», — отмечает Ян.

Он также возлагает ответственность на США: «Хотя массовые убийства были совершены при Ли Сын Мане, американские военные предоставили оружие, о чем свидетельствуют использовавшиеся карабины. Руководитель Военно-консультативной группы США в РК генерал Уильям Линн Робертс, высоко оценил убийства в письме, направленном корейскому правительству в декабре 1948».

Темный туризм

Халласан (самая высокая горная вершина острове и в стране — прим. ред.) с лесами, где люди могли прокормиться, и пещерами, где они могли спрятаться, представлял собой убежище. Те, кто бойкотировал выборы 10 мая, направились к вулкану, а правительственные чиновники, отвечавшие за выборы, также отправились туда, чтобы защитить список избирателей. Это означает, что каждый уголок горы мог быть местом прошлых злодеяний.

Следы японского империализма также прослеживаются в «Сеотал Ореум» в Согвипхо. Императорская Япония использовала там позицию для средств ПВО, чтобы бомбить материковый Китай . «В 1937 году 36 самолетов покинули этот район, чтобы бомбить Китай», — говорит ведущий научный сотрудник исследовательского института Чеджу 4.3 Ким Ён-хи.

Президент Южной Кореи Ли Сын Ман После того, как эти самолеты были уничтожены американскими войсками после краха имперской Японии, еще одна трагедия произошла в этом районе 20 августа 1950 года. Прямо рядом с укрытиями для самолетов расположен мемориал в память о 210 погибших, которые были застрелены в рамках политики «превентивной опеки» во время войны 1950-53 годов в Корее. «Превентивная опека» означает задержание без судебного разбирательства под предлогом предотвращения действий, приносящих пользу врагу.

«Нападавшими был корпус морской пехоты РК», — заявил Ким журналистам. «На Чеджудо те, кто принимал участие в протесте 1 марта 1947 года, были занесены в черный список для „превентивной опеки“. Также в списке оказались те, кто бойкотировал всеобщие выборы 1948 года».

Тела жертв, которые были найдены в мае 1956 года, теперь похоронены поблизости. Семьи погибших не смогли идентифицировать тела, поэтому они решили создать братские могилы под названием Bagjo Ilson Jiji, что означает «гробницы потомков бабушек и дедушек, которые похоронены вместе». Семьи погибших по-прежнему собираются каждый год 7 июля, чтобы совершить родственный обряд.

На вершине надгробного камня крупный «тхэгыкки», национальный флаг Кореи, привлекает внимание посетителей. «Семьи погибших всегда надеются вырезать национальные символы», — говорит Ким, что, по его словам, является частью усилий, направленных на то, чтобы снять с себя ярлык «коммунистов» . Во время Корейской войны многие юноши с Чеджудо добровольно присоединились к армии РК, которая уничтожила их семьи, чтобы доказать, что они не коммунисты.

Но настроения холодной войны и антикоммунистические обвинения нависают над инцидентом и его жертвами. Законопроект о пересмотре Специального закона об инциденте 3 апреля, предложенный 60 законодателями, находится на рассмотрении в Национальной ассамблее. Консервативные законодатели не подписали законопроект, что затруднит его прохождение. Представитель Демократической партии Кореи О Юнг Хун, чей дед был убит в результате резни, обратился к консерваторам с призывом объединиться, но его попытки не увенчались успехом.

Законопроект предусматривает компенсации жертвам, а также признание недействительными незаконных военных процессов. «В 2000 году был принят специальный акт, но компенсации еще не выплачены. Те, кто был задержан без законных оснований, остаются преступниками», — подчеркивает он.

Законодатель, представляющий избирательный округ на острове, считает, что законопроект о пересмотре может подхлестнуть требования компенсации за менее известные случаи государственного насилия. Без правовой основы для финансовой компенсации каждая жертва должна подать иск против правительства на получение компенсации. «Жители Чеджудо взяли на себя лидирующую роль в урегулировании идеологического конфликта», — отмечает О.

«Островитяне настроены на примирение. Чтобы облегчить их шаги, которые они будут предпринимать в будущем, правительство должно обеспечить правовую основу для жертв — компенсацию и реабилитацию — по случаю 70-летия».