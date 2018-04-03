Выше гор

Впервый раз Гонсало Браво и Эдуардо Канале отправились на штурм вулкана Охос-дель-Саладо в первых числах 2007 года. Свой видавший виды Suzuki Samurai — машине тогда стукнул 21 год! — они оснастили специальными подвеской и колесами, а в помощь 1,6-литровому мотору отрядили компрессор «Итон», чтобы компенсировать потерю мощности из-за нехватки кислорода на высоте. Но тогда вмешалась погода: подножие вулкана завалило метровым слоем снега.

Через два месяца Гонсало и Эдуардо попытались повторить попытку. В восхождении чилийцам отказали — вулкан уже штурмовал Матиас Ешке. На новеньком «Рэнглере» он забрался на высоту 6642 метра и заявил: «Мой рекорд никто не сможет побить, потому что дальше дороги просто нет!»

Браво и Канале не согласились с соперником и 22 марта снова бросились на штурм. В первый день они поднялись выше 6 км и уже благодарили судьбу за относительно легкий подъем. Но на следующий день, когда после штурма ледника покорители гор стали в лоб забираться на вершину, жар от работавшего на пределе двигателя расплавил бачок гидроусилителя руля. Масло хлынуло на раскаленный двигатель, под капотом начался пожар. Два часа на пронизывающем ветру смельчаки чинили машину и вернулись в базовый лагерь. Ремонт продлился всю ночь, но утром, когда «Сузуки» не успел проехать и километра, разлетелся вентилятор охлаждения двигателя.

Разобрав компрессор, Гонсало обнаружил закоксованную корку, заклинившую ротор

Вернувшись к подножию вулкана 18 апреля, чилийцы стали готовиться к третьей попытке. И тут отказал нагнетатель. К вечеру «Итон» восстановили. Утро 21 мая встретило команду нулевой температурой и ясным небом. Решено было воспользоваться благоприятной погодой и немедленно начать подъем. К главному леднику подошли к полудню. Колеса то и дело проваливались в снег, силы людей и возможности автомобиля были на пределе. После изнурительной многочасовой битвы с ледником удалось наконец достичь северного склона южной вершины Охоса. И тут путь преградили снежные переметы, не позволявшие двигаться по склону по диагонали. Кое-как, зигзагами, чилийцы добрались до излучины, где Ешке достиг высоты 6642 метра. «Кажется, он был прав», — подумал Гонсало, когда увидел, что путей на вершину нет. Но чутье подсказывало, что проход должен где-то быть. И найти его удалось! Проход открывал путь к южной вершине Охоса. Еще немного поднявшись, Гонсало, Эдуардо и «Сузуки» очутились на небольшой площадке возле крупной скалы. GPS-приемники показывали 6688 метров над уровнем моря!

«Помню, я плакал от счастья! — вспоминал Гонсало тот день 21 мая 2007 года. — Святая дева Мария, мировой рекорд побит! Браво, «Сузуки», браво!»