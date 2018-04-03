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Почти 30 тысяч китайцев нахлынули в Новгородскую область
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Почти 30 тысяч китайцев нахлынули в Новгородскую область 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
За прошедший год на миграционный учет в Новгородской области встала 91 тысяча иностранцев, причем большинство из них являются гражданами Китая. Такие данные сообщил портал Nation News со ссылкой на УМВД по области.
Известно, что это на 1,7% меньше, чем в 2016 году.
На первом месте среди мигрантов числятся китайцы — более 29 тысяч человек. Сразу следом идут жители Узбекистана, их прибыло около 15 тысяч человек. Тройку замыкают жители Украины — почти 6,5 тысяч приезжих.
В сообщении уточняется, что от общего числа всех зарегистрированных иностранцев 66% приехали в Новгородскую область для отдыха. Около 13% приезжих прибыли с целью заработка. У остального числа иностранцев «другие причины».
Китайский путешественник Цзин Ли планирует совершить поездку, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года, верхом на лошади. Маршрут будет пролегать через те города, где будут проходить финальные матчи чемпионата.
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