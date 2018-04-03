Почти 30 тысяч китайцев нахлынули в Новгородскую область

За прошедший год на миграционный учет в Новгородской области встала 91 тысяча иностранцев, причем большинство из них являются гражданами Китая . Такие данные сообщил портал Nation News со ссылкой на УМВД по области.

Известно, что это на 1,7% меньше, чем в 2016 году.

На первом месте среди мигрантов числятся китайцы — более 29 тысяч человек. Сразу следом идут жители Узбекистана , их прибыло около 15 тысяч человек. Тройку замыкают жители Украины — почти 6,5 тысяч приезжих.

В сообщении уточняется, что от общего числа всех зарегистрированных иностранцев 66% приехали в Новгородскую область для отдыха. Около 13% приезжих прибыли с целью заработка. У остального числа иностранцев «другие причины».