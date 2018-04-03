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Американский комик Билл Косби прибыл в суд для повторного разбирательства по обвинению в насилии
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Американский комик Билл Косби прибыл в суд для повторного разбирательства по обвинению в насилии 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Иск на 80-летнего актера подала экс-сотрудница Темпльского университета. Женщина утверждает, что в 2004 году Косби напоил её и воспользовался беспомощным состоянием. Сам комик утверждает, что все происходило по взаимному согласию.
На предыдущем заседании присяжные обсуждали это дело 50 часов, но так и не смогли прийти к единому мнению. Телеканал «Россия 24» отмечает, что во время повторного процесса показания против Косби могут дать 19 женщин. В случае если его признают виновным — актеру грозит до 10 лет тюрьмы.
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