В разы ярче, чем Солнце: открыта самая удаленная от Земли звезда

Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, которая располагается на расстоянии 9 млрд световых лет. Об этом говорится на сайте Женевского университета.

По данным специалистов, открытие удалось сделать во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря так называемому «эффекту гравитационной линзы». Роль линзы, которая усилила яркость света звезды и позволила увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от нашей планеты. Светило, обнаруженное в глубинах Вселенной, является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Астрономы назвали его Икаром. По словам специалиста департамента астрономии Женевского университета Антонио Кава, наблюдение столь редкого явления, когда яркость одиночной звезды усиливается в тысячи раз, дало ученым огромный объем информации.

«Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд», — указал исследователь из Университета Миннесоты Антонио Кава.

Ученые убеждены, что данное открытие знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд.

Ранее американские астрономы обнаружили экзопланету, которая по своим размерам сопоставима с Землей, а по внутреннему строению напоминает Меркурий. Найденная планета, получившая название K2-229 b, вращается вокруг оранжевого карлика.

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