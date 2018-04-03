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Более 2,5 тыс. обращений жителей Рузского городского округа поступило на портал «Добродел» с начала года
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Более 2,5 тыс. обращений жителей Рузского городского округа поступило на портал «Добродел» с начала года 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Более 150 обращений поступило на портал «Добродел» за минувшую неделю от жителей Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на его главу Максима Тарханова.
«Вопросы категории «Дворы и территории общего пользования» стали лидерами по числу обращений на портал «Добродел» в Рузском городском округе на минувшей неделе. Всего на портал «Добродел» от жителей округа за минувшую неделю поступило 152 обращения», — сказал М. Тарханов.
В пресс-службе уточнили, что с начала 2018 г. на портал «Добродел» от жителей Рузского городского округа поступило более 2,5 тыс. обращений.
«Очень хорошо, что жители не остаются в стороне от проблемных вопросов, проявляют активную гражданскую позицию. Подсказывают, где есть недостатки. Это помогает делать нашу территорию лучше, менять к лучшему жизнь в нашем округе», — отметил М. Тарханов.
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