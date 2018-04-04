Ещё
На Камчатке расширят льготы для резидентов ТОР и Свободного порта: депутаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке расширят льготы для резидентов ТОР и Свободного порта: депутаты 

КамИнформ 49 минут назад
Краевые депутаты вынесли на сессию Законодательного Собрания Камчатки поправки в бюджет текущего года и закон, расширяющий льготы для резидентов территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на Камчатке.
Накануне на профильном комитете народные избранники рассмотрели проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года. Доходы и расходы региона увеличиваются на 528,7 млн рублей за счет поступлений из федерального центра и роста собственных доходов края. 200 млн рублей из этих средств будут направлены на строительство дорог в крае, более 100 млн рублей — на строительство жилья для расселения людей из сейсмодефицитных и аварийных домов, 35 млн рублей — на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения.
Также члены комитета поддержали внесенный губернатором проект поправок в Закон «О налоге на имущество в Камчатском крае», который обеспечит гарантированное федеральным законодателем право резидентов ТОР и СПВ на освобождение от налога на имущество на пять лет. Сегодня в региональном правовом поле существует пробел, который дает возможность распространить эту льготу только на то имущество, которое было создано в ходе работы в рамках особого экономического режима, исключая имущество, приобретенное в этот период.
«Если мы поддержим данный законопроект, будет подтверждено право организаций, которые получили статус резидентов территории опережающего экономического развития и «Свободного порта Владивосток», в полном объеме получать льготу в виде освобождения от налогообложения в отношении имущества, что, безусловно, повысит инвестиционную привлекательность региона», –сказал глава комитета Евгений Ермоленко.
Это неполный текст новости
КамИнформ: последние новости
На Камчатке медведи начали выходить из спячки Благодатный огонь доставят на Камчатку во вторник После трагедии в Кемерове на Камчатке установят видеоконтроль за торговыми комплексами
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений266
На пляже Таиланда нашли «Чужого»19
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение22
Рудковская опозорила Плющенко
Госпитализирована Эдита Пьеха16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение