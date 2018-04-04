На Камчатке расширят льготы для резидентов ТОР и Свободного порта: депутаты

Краевые депутаты вынесли на сессию Законодательного Собрания Камчатки поправки в бюджет текущего года и закон, расширяющий льготы для резидентов территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на Камчатке.

Накануне на профильном комитете народные избранники рассмотрели проект закона о внесении изменений в бюджет текущего года. Доходы и расходы региона увеличиваются на 528,7 млн рублей за счет поступлений из федерального центра и роста собственных доходов края. 200 млн рублей из этих средств будут направлены на строительство дорог в крае, более 100 млн рублей — на строительство жилья для расселения людей из сейсмодефицитных и аварийных домов, 35 млн рублей — на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения.

Также члены комитета поддержали внесенный губернатором проект поправок в Закон «О налоге на имущество в Камчатском крае», который обеспечит гарантированное федеральным законодателем право резидентов ТОР и СПВ на освобождение от налога на имущество на пять лет. Сегодня в региональном правовом поле существует пробел, который дает возможность распространить эту льготу только на то имущество, которое было создано в ходе работы в рамках особого экономического режима, исключая имущество, приобретенное в этот период.

«Если мы поддержим данный законопроект, будет подтверждено право организаций, которые получили статус резидентов территории опережающего экономического развития и «Свободного порта Владивосток», в полном объеме получать льготу в виде освобождения от налогообложения в отношении имущества, что, безусловно, повысит инвестиционную привлекательность региона», –сказал глава комитета Евгений Ермоленко.

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