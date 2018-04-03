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От взрыва в ереванском Burger King пострадали пять детей
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От взрыва в ереванском Burger King пострадали пять детей 

Уралинформбюро 48 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 2 апреля в ресторане быстрого питания Burger King в центре Еревана (Армения) взорвался 20-литровый баллон с углекислым газом. Пострадали восемь человек, среди которых трое 15-летних россиян, трое местных граждан и двое иранцев, передает "Уралинформбюро". По сведениям местных изданий, осколки ранили пятерых детей.
Все, кого зацепило взрывом, провели ночь в больнице. После перевязки их отпустят домой, сообщает ТАСС. Под наблюдением медиков останется только 8-летняя девочка, которая пострадала сильнее остальных: у нее повреждена нога. Хирурги успешно прооперировали ребенка. По их словам, конечность будет сохранена.
Several people were hurt after a blast at a #BurgerKing in #Armenia capital. The explosion ocurred due to a problem in the kitchen. pic.twitter.com/b7owJcY7n3
— Guido Mastrangelo (@GuidoGma) 3 апреля 2018 г.
Полиция исключает умышленный характер взрыва. В ведомстве считают, что причиной происшествия стал баллон с газом, с помощью которого наливали пиво. Возбуждено уголовное дело.
В медицинском центре для оказания помощи пострадавшим гражданам РФ уже побывали сотрудники российского посольства. Кроме того, больницу посетил спикер парламента Армении, детский хирург Ара Баблоян.
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