От взрыва в ереванском Burger King пострадали пять детей

Вечером 2 апреля в ресторане быстрого питания Burger King в центре Еревана Армения ) взорвался 20-литровый баллон с углекислым газом. Пострадали восемь человек, среди которых трое 15-летних россиян, трое местных граждан и двое иранцев, передает "Уралинформбюро" . По сведениям местных изданий, осколки ранили пятерых детей.

Все, кого зацепило взрывом, провели ночь в больнице. После перевязки их отпустят домой, сообщает ТАСС . Под наблюдением медиков останется только 8-летняя девочка, которая пострадала сильнее остальных: у нее повреждена нога. Хирурги успешно прооперировали ребенка. По их словам, конечность будет сохранена.

Several people were hurt after a blast at a #BurgerKing in #Armenia capital. The explosion ocurred due to a problem in the kitchen. pic.twitter.com/b7owJcY7n3

— Guido Mastrangelo (@GuidoGma) 3 апреля 2018 г.

Полиция исключает умышленный характер взрыва. В ведомстве считают, что причиной происшествия стал баллон с газом, с помощью которого наливали пиво. Возбуждено уголовное дело.