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Программы демографического развития регионов ДФО подготовят к концу апреля
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Программы демографического развития регионов ДФО подготовят к концу апреля 

ТАСС 24 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Программы демографического развития регионов Дальнего Востока подготовят к концу апреля текущего года. Об этом в среду сообщил журналистам в Южно-Сахалинске директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк.
"Региональные программы демографического развития регионов ДФО пока не утверждены, они пока в рамках проектов. Смысл нашей конференции — откорректировать и моделировать программы с помощью экспертов, чтобы они соответствовали текущей ситуации в каждом из регионов и использовали лучшие практики, которые есть у других. Перекрестные смотр, опрос и оценка этих программ как раз и лягут в основу планов, которые должны отражать реальность, они должны быть практичными", — сказал Смоляк.
Он уточнил, что программы должны носить конкретный целевой характер, который поставлен концепцией развития Дальнего Востока. «В концепции две целевые задачи: к 2020 году стабилизировать численность населения на Дальнем Востоке, а к 2025 — достичь численности в 6,5 млн человек. Это абсолютно реальные задачи, мы знаем, как они могут быть решены, и мы их решим», — заявил чиновник.
IV Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» открылась во вторник в Южно-Сахалинске. Организаторами мероприятия выступят Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Правительство Сахалинской области.
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