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Медведев поприветствовал гостей конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока»
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Медведев поприветствовал гостей конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». Телеграмму опубликовали во вторник на сайте правительства.
"Ваш форум — это уникальная дискуссионная площадка, где обсуждаются важнейшие для Дальнего Востока вопросы, связанные с демографией", — говорится в сообщении.
В числе этих вопросов, отметил премьер, обеспечение качественной медпомощи, повышение рождаемости, строительство жилья и соцобъектов. Медведев выразил уверенность, что предложения и рекомендации, высказанные ведущими экспертами, представителями органов власти и общественных организаций в рамках программы конференции, реализуют в масштабных проектах.
Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития.
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