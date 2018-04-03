Медведев поприветствовал гостей конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока»

"Ваш форум — это уникальная дискуссионная площадка, где обсуждаются важнейшие для Дальнего Востока вопросы, связанные с демографией", — говорится в сообщении.

В числе этих вопросов, отметил премьер, обеспечение качественной медпомощи, повышение рождаемости, строительство жилья и соцобъектов. Медведев выразил уверенность, что предложения и рекомендации, высказанные ведущими экспертами, представителями органов власти и общественных организаций в рамках программы конференции, реализуют в масштабных проектах.