Эксперты: развитие здравоохранения и соцпрограмм поможет увеличить население в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 4 апреля. / ТАСС /. Увеличение миграционной привлекательности, развитие здравоохранения и социальных программ будет способствовать росту населения на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли эксперты, участники IV всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая проходит в Южно-Сахалинске 3 и 4 апреля.

Также эксперты считают, что создание системы информирования жителей о мерах социальной и иной поддержки поможет привлечь мигрантов на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Выбранные практики

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин Тимаков , зачитывая финальную резолюцию демографической конференции, обозначил основные направления работы для увеличения прироста населения в ДФО.

"Предлагаем на Дальнем Востоке создать центр развития… телемедицины, внедрить практику минуток безопасности — действий в экстренных ситуациях на предприятиях, рекомендовать к внедрению обязательный курс оказания первой помощи", — сказал Тимаков, добавив, что региону также необходимо создать программу дистанционной диагностики всех жителей.

Миграционную привлекательность предлагают повышать за счет создания специализированной цифровой платформы для переселения соотечественников и формирования безналоговой зоны на Дальнем Востоке. «АРЧК предлагает рассмотреть возможность внедрения налоговых каникул для людей, которые самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, занимаются производством на своих гектарах», — сказал Тимаков.

Среди прочего АРЧК предложит упростить порядок предоставления гражданства соотечественникам. Кроме этого на них, как и на других получателей «дальневосточного гектара», планируют распространить финансовые инструменты поддержки: кредиты с льготной ставкой и отсрочкой платежа, а также возможность получения льготной ипотеки на строительство частного дома.

Нехватку рабочей силы в краткосрочной перспективе представители некоммерческих организаций предложили восполнить через замещение работниками из других стран.

"В ходе рабочих встреч представителей Центра содействия миграции в Приморском крае с представителями генерального консульства Индии во Владивостоке неоднократно звучали заявления, что специализированные индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу Приморья своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых", — сказал председатель некоммерческой организации «Центр содействия иммиграции в Приморский край» Владислав Звычайный.

Информационная и кадровая политика

Еще одним направлением работы по стимулированию роста населения округа в ближайшее время станет формирование новой информационной политики на Дальнем Востоке и систематизация данных о тех факторах риска для демографии, которые присутствуют в регионе.

"Нужно создать систему информирования о тех мерах поддержки, что есть в регионе и довести информацию до жителей. Подготовить реестр существующих мер поддержки в субъектах и тиражировать лучшие практики. Провести факторный анализ показателей смертности и выяснить основные факторы риска. Подготовить модель влияния мер поддержки на увеличение рождаемости/снижение смертности, а также разработать систему признания заслуг многодетных семей", — сказал Тимаков.

Обеспечивать реализацию новой демографической политики будут профессионалы, которых начнут готовить в 2018 году в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Елена Гаффорова сообщила, что в 2018 году вуз начнет подготовку управленческих команд для решения демографических проблем Дальнего Востока, обучение будет практико-ориентированным.

В АРЧК предложили организовать отдельное мероприятие, посвященное вопросам реализации демографической политики на Дальнем Востоке — Восточный демографический форум. Мероприятие предполагается провести в 2018 году и пригласить туда представителей федеральных органов власти, российских и международных экспертов. По замыслу представителей АРЧК, эта и другие меры позволят стабилизировать численность населения ДФО на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году ожидается увеличение до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста.

Имидж Дальнего Востока

Директор по исследованиям Всероссийского центра исследования общественного мнения ( ВЦИОМ Елена Михайлова сообщила, что Дальний Восток за последние несколько лет приобрел положительный имидж у россиян, а ДФО вошел в тройку лидеров по привлекательности.

"Регион входит в тройку наиболее привлекательных федеральных округов с точки зрения потенциала социально-экономического развития. На первом месте располагается Центральный федеральный округ, а строчкой ниже — Крымский полуостров и юг России ", — сказала Михайлова, добавив, что и сами жители Дальнего Востока положительно оценивают динамику социально-экономического развития макрорегиона.

"В 2016 году, когда мы спрашивали про динамику изменений, дальневосточники чаще говорили о том, что ситуация ухудшается, и доминировали пессимистичные настроения. В 2018 году есть значимые позитивные сдвиги — за эти два года мы видим, что существенно сократилась доля негативных ответов и, прежде всего, это заметно, например, в Якутии , а на Сахалине стабильно-позитивные оценки", — сказала Михайлова.

Позитивные изменения участники опроса отмечают в сфере здравоохранения в Якутии и Приморском крае, на Камчатке люди удовлетворены состоянием спортивной инфраструктуры.

"За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2018 году этот показатель составил 38%. Значительная положительная динамика наблюдается в Республике Саха (Якутия) — доля намеревающихся уехать из региона сократилась на 12%, и Приморский край — на 9%, а Еврейская автономная область остается регионом, где с каждым годом растет численность тех, кто намеревается уехать из своего региона".

Представитель ВЦИОМ добавила, что почти 50% россиян, принявших в участие в опросе, готовы переехать на Дальний Восток, если им будут предоставлены подъемные в сумме до 1 млн рублей. «Среди тех, кто является потенциальными мигрантами, практически каждый второй — 46% опрошенных — заявили, что такое предложение было интересно», — сказала Михайлова.

Одним из основных инструментов привлечения внутренних переселенцев на Дальний Восток остается «Дальневосточный гектар». Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев сообщил ТАСС, что количество заявок на получение дальневосточного гектара к концу 2018 года может достичь 150 тыс. Он отметил, что по состоянию на 2 апреля 2018 года гражданами подано 113 210 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров.

О демографической ситуации

Дальний Восток обладает крупными запасами полезных ископаемых и неоднократно назывался президентом России Владимиром Путиным приоритетом страны на весь XXI век. Для освоения ресурсов региона необходимы человеческие силы, которых в ДФО не хватает. Дальний Восток занимает более 35% территории страны, а население региона составляет лишь около 5% населения страны — 6,195 млн человек по состоянию на 1 января 2016 года

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока», проводимая Минвостокразвития и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), уже четвертый раз выступила площадкой, где федеральные и региональные эксперты предлагали решения проблем роста населения на востоке России.