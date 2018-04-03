Канделаки: Мундиаль в России будет безопасным, вкусным и веселым!

Топ-1: Скрипаля могли отравить русской гречкой Тина Канделаки : Веществом, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. По сведениям издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако женщина забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Так кая я периодически читаю газету The Sun, могу вам сказать, что прочитать на страницах этого издания о том, что инопланетяне уже среди нас — это, в принципе, обычное дело. Поэтому инопланетяне среди нас, колонизация Марса завершена, Скрипаля отравили гречневой крупой из Москвы — продолжаем, друзья! Набор любых несусветных новостей вполне себе достоин того, чтобы оказаться на первой странице The Sun.

Казани и Топ-2: Туристическая полиция появится в городах проведения матчей ЧМ-2018 Тина Канделаки: Туристическая полиция появится в городах проведения матчей ЧМ-2018. До 5 мая в Санкт-Петербурге Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих мундиаль, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки.

Здесь хочется сказать «Лет ми спик фром зе боттом оф май хард». Беспрецедентные меры принимаются по обеспечению безопасности мундиаля. Поэтому уважаемые, дорогие туристы! Мы вас ждем! Приезжайте! У нас будет безопасно, у нас будет вкусно, у нас будет весело, погода, надеюсь, будет хорошая. Так что приезжайте вместе со своими семьями, мы вас ждем в 11 городах, принимающих Чемпионат мира по футболу (один — краше другого), уверена, что такую Россию вы еще не видели!

Топ-3: Нейробиологи смогли «взломать» управление импульсами мозга Тина Канделаки: Нейробиологи из Южной Кореи смогли «взломать» управление импульсами головного мозга у грызунов и заставили мышей двигаться под воздействием внешних команд. С помощью импланта с управлением по оптоволокну учёные добились реакции на световые импульсы в определённых участках мозга: грызунов по команде заставляли проявлять интерес к еде и спариванию и наоборот.

Это прекрасная новость, потому, что результаты таких исследований дают надежду на перспективу расширения человеческих возможностей. Но, прежде, чем от грызунов перейдем к людям, я хотела бы сказать пару слов о других грызунах. Есть такой вид, который называется «голые землекопы». Они еще круче тех грызунов, на которых ставили опыты в Южной Корее, потому что у этого вида нет механизма смерти! То есть, они, сами-по-себе, не умирают. Должен произойти какой-то инцидент (ударился, упал или просто кто-то сожрал этого грызуна), чтобы они умерли. Поэтому у нас, в России, в отличие от Южной Кореи, ведется следующий эксперимент: ученые наблюдают за землекопами и пытаются понять, возможно ли использовать результаты этих наблюдений, чтобы увеличить продолжительность жизни людей. Удачи, российские ученые! Мы в вас верим!

Топ-4: Александр Овечкин в тысячный раз вышел на лед в матче НХЛ Тина Канделаки: Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в тысячный раз вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. Овечкин стал седьмым россиянином в истории лиги, проведшем тысячу игр. Первое место занимает Алексей Ковалев , принявший участие в 1316 матчах НХЛ.

Когда мы говорим, что российские спортсмены — лучшие в мире, вы, дорогие американцы, не верите. А, все-таки, оказывается, что наши — самые выносливые, самые спортивные, самые результативные, ну и, хоть Саша и женат, все-таки — самые симпатичные!

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.