Новый кабинет министров Перу приведен к присяге 

В Перу новое правительство приняло присягу. В должность премьер-министра Перу вступил депутат парламента Сесар Вильянуэва, передает ТАСС. Он уже возглавлял кабинет министров с октября 2013 года по февраль 2014-го.
Главой МИД стал Нестор Пополисио, который до настоящего момента занимал пост заместителя министра иностранных дел. Министром экономики и финансов был назначен Давид Туэста, до этого работавший в Андской корпорации развития.
Ранее Конгресс Перу принял отставку правоцентриста Педро Пабло Кучински с поста президента страны. В должность главы государства вступил бывший вице-президент Мартин Вискарра.