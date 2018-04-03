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Новый кабинет министров Перу приведен к присяге
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Новый кабинет министров Перу приведен к присяге 

Российская Газета 1 час назад
В Перу новое правительство приняло присягу. В должность премьер-министра Перу вступил депутат парламента Сесар Вильянуэва, передает ТАСС. Он уже возглавлял кабинет министров с октября 2013 года по февраль 2014-го.
Главой МИД стал Нестор Пополисио, который до настоящего момента занимал пост заместителя министра иностранных дел. Министром экономики и финансов был назначен Давид Туэста, до этого работавший в Андской корпорации развития.
Ранее Конгресс Перу принял отставку правоцентриста Педро Пабло Кучински с поста президента страны. В должность главы государства вступил бывший вице-президент Мартин Вискарра.
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