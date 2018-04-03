Ещё
Heineken удалила расистскую рекламу пива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Heineken удалила расистскую рекламу пива 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
После волны жалоб от пользователей Сети компания Heineken убрала из телевизионной ротации рекламу пива, в которой зрители узрели намеки на расизм. О скандале, который не успел разгореться в полную силу, сообщила газета The Telegraph.
В рекламном ролике бармен пускает скользить бутылку пива, которая проносится мимо чернокожих гостей и добирается до белой девушки. Видео сопровождается слоганом «Иногда чем светлее, тем лучше». Таким образом компания планировала привлечь внимание публики к новой марке светлого пива.
Пользователи Twitter не заставили себя долго ждать и возмутились подобной рекламой. Среди раскритиковавших подобную креативную задумку, оказался и известный музыкант Chance the Rapper.
Вскоре на разгорающийся скандал отреагировали представители Heineken. В коротком заявлении они признали, что переступили черту, и прислушались к отзывам потребителей.
Еще один крупный скандал на почве расизма произошел в марте после того, как пользователи Instagram и Snapchat обнаружили оскорбительный стикер из сервиса GIPHY.
Из-за  ошибки, которая была допущена в процессе модерации, руководство Instagram отключило поддержку сервиса анимированных
gif-стикеров. В конце марта оплошность была устранена и сервис возобновил сотрудничество с крупнейшей социальной сетью для фотографов.
360tv.ru: последние новости
Дело Мухтара Гусенгаджиева: как актер, йог и рекордсмен книги Гиннеса стал осужденным педофилом Роскомнадзор закроет доступ в интернете к порочащей честь информации Кемеровские бизнесмены не могут получить назад свое уцелевшее имущество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе45
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу346
Моряки из Крыма отказались от ультиматума украинцев20
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»338
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России526
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение