Heineken удалила расистскую рекламу пива

После волны жалоб от пользователей Сети компания Heineken убрала из телевизионной ротации рекламу пива, в которой зрители узрели намеки на расизм. О скандале, который не успел разгореться в полную силу, сообщила газета The Telegraph

В рекламном ролике бармен пускает скользить бутылку пива, которая проносится мимо чернокожих гостей и добирается до белой девушки. Видео сопровождается слоганом «Иногда чем светлее, тем лучше». Таким образом компания планировала привлечь внимание публики к новой марке светлого пива.

Пользователи Twitter не заставили себя долго ждать и возмутились подобной рекламой. Среди раскритиковавших подобную креативную задумку, оказался и известный музыкант Chance the Rapper.

Вскоре на разгорающийся скандал отреагировали представители Heineken. В коротком заявлении они признали, что переступили черту, и прислушались к отзывам потребителей.

Еще один крупный скандал на почве расизма произошел в марте после того, как пользователи Instagram и Snapchat обнаружили оскорбительный стикер из сервиса GIPHY.

Из-за ошибки, которая была допущена в процессе модерации, руководство Instagram отключило поддержку сервиса анимированных

gif-стикеров. В конце марта оплошность была устранена и сервис возобновил сотрудничество с крупнейшей социальной сетью для фотографов.