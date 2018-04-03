Просто огонь! Илья Ковальчук похвастался роскошным фото и телом своей супруги Николь

34-летний хоккеист и олимпийский чемпион Илья Ковальчук еще в 19 лет влюбился в свою будущую жену Николь Амбразайтис. С тех пор пара не расставалась. Сейчас супруги воспитывают четверых детей. После рождения дочки Евы Николь, которая раньше занималась музыкой, посвятила себя фитнесу. Она начала активно тренироваться, формируя свое тело. В итоге увлечение переросло в еще один смысл жизни. Николь попробовала свои силы в бодибилдинге. А на днях ее тренировки и усердие принесли первые результаты. Супруга Ильи Ковальчука получила звание «Мисс фитнес-бикини». Медалью и кубком она похвасталась в своем Instagram, а также ее поздравил муж, опубликовав фото Николь в своем профиле. Смотри больше фото супруги Ильи Ковальчука в нашей галерее. А как тебе фигура многодетной мамы, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram