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Просто огонь! Илья Ковальчук похвастался роскошным фото и телом своей супруги Николь
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Просто огонь! Илья Ковальчук похвастался роскошным фото и телом своей супруги Николь 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
34-летний хоккеист и олимпийский чемпион Илья Ковальчук еще в 19 лет влюбился в свою будущую жену Николь Амбразайтис. С тех пор пара не расставалась. Сейчас супруги воспитывают четверых детей. После рождения дочки Евы Николь, которая раньше занималась музыкой, посвятила себя фитнесу. Она начала активно тренироваться, формируя свое тело. В итоге увлечение переросло в еще один смысл жизни. Николь попробовала свои силы в бодибилдинге. А на днях ее тренировки и усердие принесли первые результаты. Супруга Ильи Ковальчука получила звание «Мисс фитнес-бикини». Медалью и кубком она похвасталась в своем Instagram, а также ее поздравил муж, опубликовав фото Николь в своем профиле.
Смотри больше фото супруги Ильи Ковальчука в нашей галерее. А как тебе фигура многодетной мамы, нравится?
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Фото:Instagram
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