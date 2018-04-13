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WSJ: администрация Трампа планирует увеличить торговое давление на Китай
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WSJ: администрация Трампа планирует увеличить торговое давление на Китай 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Российская Газета
НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе расширит список китайских товаров и услуг, на которые распространяются дополнительные импортные пошлины. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
По данным должностных лиц, на которых ссылается издание, первоначальный список не включал одежду, сотовые телефоны и обувь китайского производства, так как ограничение их импорта в США неизбежно вызовет недовольство американских потребителей. Однако эксперты, с которыми газета проконсультировалась, считают, что такие товары повышенного спроса обязательно будут обложены дополнительными пошлинами.
Кроме того, министерство финансов США по поручению президента Трампа готовит меры, призванные существенно ограничить инвестиции китайских частных компаний в новейшие американские технологии. Эти меры коснутся конкретных сделок, совместных китайско-американских предприятий и системы лицензирования определенного рода операций. Основная задача администрации Трампа состоит в том, чтобы затормозить динамичное развитие промышленных отраслей КНР, опирающихся на систему государственных субсидий.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.
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