Премьер Норвегии назвала США главной угрозой свободной торговле 

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что США в настоящий момент представляют собой главную угрозу свободной торговле.
«Большой парадокс — США, как кажется, стали главной угрозой свободной торговле, в то время как коммунистический Китай находится среди её первых защитников», — цитирует её ТАСС.
По её словам, подобный протекционизм США не только угрожает росту европейской экономики и качеству уровня жизни норвежцев, но и, как показывает история, может стать причиной войн и усиления противоречий в обществе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) несправедлива по отношению к Соединённым Штатам.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил призыв постпреда Китая при ВТО Чжан Сянчэня противостоять торговому протекционизму США.