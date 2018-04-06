Премьер Норвегии назвала США главной угрозой свободной торговле

«Большой парадокс — США, как кажется, стали главной угрозой свободной торговле, в то время как коммунистический Китай находится среди её первых защитников», — цитирует её ТАСС

По её словам, подобный протекционизм США не только угрожает росту европейской экономики и качеству уровня жизни норвежцев, но и, как показывает история, может стать причиной войн и усиления противоречий в обществе.