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Как сказались на уральских металлургах американские пошлины
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Как сказались на уральских металлургах американские пошлины 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил введение 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентной — на алюминий. Защитные меры начали действовать с 23 марта, и уральские металлурги уже ощутили их негативное воздействие.
Поставки за границу металлов занимают значительную долю регионального экспорта. В прошлом году с территории УрФО вывезено за рубеж черных металлов на общую сумму более 4,3 миллиона долларов. США занимают пятое место в списке основных импортеров уральских металлов.
На днях российский металлургический холдинг, в который входит нижнетагильский комбинат, попросил исключить его из списка поставщиков, на продукцию которых распространяются новые пошлины, — прошение об этом подали его американские представители. Дело в том, что порядка половины продукции комбината сегодня идет на экспорт. Под новую пошлину уже попали уральские слябы, которые на момент принятия решения находились на пути в США.
— Введение пошлин не является хорошей новостью, в частности, для нижнетагильского комбината. Однако предприятие поставляет продукцию не только в США, но и в Европу, а также страны Юго-Восточной Азии, — цитирует РИА Новости президента компании Александра Фролова.
По оценке заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, размер убытков российских поставщиков от американских пошлин уже составил 171,6 миллиарда рублей, а в перспективе может достичь трех миллиардов долларов. Эта цифра объясняется тем, что отечественные металлургические предприятия создавали на территории США прокатные мощности, ориентированные на ввоз полуфабрикатов из России: например, упомянутый холдинг поставляет слябы на собственные предприятия (у него шесть заводов на территории США и Канады).
Введение пошлин попытаются оспорить в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации и два российских министерства — минпромторг и минэкономразвития. Однако, по мнению экспертов, процесс рассмотрения подобных исков, как правило, растягивается и может длиться до десяти лет.
— Ограничение поставок на рынок США рискует спровоцировать хаотичное перераспределение товарных потоков, особенно в свете того, что прочие страны могут последовать примеру американцев и ввести встречные пошлины, — говорит Виктор Евтухов.
Россия тоже рассматривает вопрос принятия ответных мер, в частности, сокращения поставок в США производимого на Урале титана.
— С другой стороны, повышение стоимости российской продукции, производимой непосредственно на территории США, приведет к росту доходов металлургов, — обнадежил замминистра.
Тем временем
Другие российские металлурги не спешат бить тревогу. Так, в "Северстали" заявили, что США не входят в число приоритетных рынков сбыта: в 2017 году на эту страну пришлось всего около двух процентов продаж. А Магнитогорский металлургический комбинат вообще не поставляет свою продукцию в Штаты.
Несколько иная ситуация у "Русала": на американский рынок идет порядка 10 процентов продукции. Но, отмечают в компании, действующие мощности США обеспечивают лишь 20 процентов потребности страны в алюминии, поэтому американцы будут вынуждены закупать российский «крылатый металл» и по новым ценам, а пошлины в конечном счете заплатят потребители. Между тем Лондонская биржа металлов с 17 апреля 2018 года вводит временное ограничение на торговлю металлами «Русала» в связи с санкциями США.
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