Правоохранители пресекли незаконный вывоз с территории Камчатского края пятнадцати тонн ценных лососевых видов рыб

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Великом Новгороде студенты и сотрудники полиции за круглым столом обсудили проблему противодействия терроризму

Алуштинцы смогли убедиться, что «Госуслуги – это проще, чем кажется»

В Севастополе полицейские рассказали, что госуслуги – это проще, чем кажется