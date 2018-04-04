Правоохранители пресекли незаконный вывоз с территории Камчатского края пятнадцати тонн ценных лососевых видов рыб 

Сотрудниками Камчатского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из портов был выявлен 20-тонный рефрижераторный контейнер, в котором находилось около 15 тонн ценных лососевые видо рыб, в том числе занесенных в Красную книгу Камчатского края.
Установлено, что данная рыбопродукция была подготовлена к транспортировке в город Владивосток по заведомо подложным ветеринарным свидетельствам.
По данному факту группой дознания Камчатского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Проводится расследование. Изъятая рыба помещена на ответственное хранение.