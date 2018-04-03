Ещё
В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американский разведчик времен Холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет, сообщает издание Portland Press Herald.
По словам членов семьи Айзексона, он скончался в среду в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).
После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием «Мемуары шпиона-любителя», в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишет издание.
Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.
По информации издания, во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.
После возвращения в США Айзексон работал юристом в фирме своего отца Brann and Isaacson в Льюистоне. Со своей женой, пережившей содержание в концлагере «Освенцим» Джудит Магиар, Айзексон познакомился в 1945 году в немецком Лейпциге. Она скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.
РИА Новости: последние новости
Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР "Гречка, сэр". В Британии заменили "лапшу" об отравлении новым блюдом Тело российского туриста нашли в горах в Индии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу314
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»324
Саммит по Донбассу может пройти без России393
ЕС предрекли судьбу СССР155
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»105
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение