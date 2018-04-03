В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет

Фото: CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Американский разведчик времен Холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет, сообщает издание Portland Press Herald. По словам членов семьи Айзексона, он скончался в среду в хосписе в городе Оберн ( штат Мэн ). После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием «Мемуары шпиона-любителя», в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишет издание. Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США По информации издания, во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию , где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ . После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск. После возвращения в США Айзексон работал юристом в фирме своего отца Brann and Isaacson в Льюистоне. Со своей женой, пережившей содержание в концлагере «Освенцим» Джудит Магиар, Айзексон познакомился в 1945 году в немецком Лейпциге . Она скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.