В Лондонской школе экономики предрекли Евросоюзу участь СССР

Почетный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс заявил о том, что народ Великобритании сделал правильный выбор, когда проголосовал за выход из ЕС . По его мнению, Евросоюз в будущем ожидает печальная судьба СССР, развал которого принес подавляющему большинству его жителей неисчислимые беды.

«Европейский Союз имеет сходные характеристики с Советским Союзом, а недостатки ЕС таковы, что, как и СССР, он разделит его судьбу в течение жизни одного поколения. К их числу относятся сложность и путаница в перераспределении властных полномочий, а также падение легитимности властей», — передает слова профессора британская газета «Таймс»

Брекзит Гвитиан Принс видит лишь как начало более масштабного процесса.

«В этом месяце «проекту» ЕС исполняется 61 год. Отсутствие воспроизводства культуры намекает, что, как и у старшего брата (Советского Союза), срок его существования едва ли превысит человеческую жизнь», — считает он.

Политические лидеры Евросоюза перестали считаться с интересами рядовых граждан, а сам он стал походить на многоголовое чудовище. «Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — заключает Принс.