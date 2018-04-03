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В Лондонской школе экономики предрекли Евросоюзу участь СССР
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В Лондонской школе экономики предрекли Евросоюзу участь СССР 

Ридус 20 минут назад
Почетный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс заявил о том, что народ Великобритании сделал правильный выбор, когда проголосовал за выход из ЕС. По его мнению, Евросоюз в будущем ожидает печальная судьба СССР, развал которого принес подавляющему большинству его жителей неисчислимые беды.
«Европейский Союз имеет сходные характеристики с Советским Союзом, а недостатки ЕС таковы, что, как и СССР, он разделит его судьбу в течение жизни одного поколения. К их числу относятся сложность и путаница в перераспределении властных полномочий, а также падение легитимности властей», — передает слова профессора британская газета «Таймс».
Брекзит Гвитиан Принс видит лишь как начало более масштабного процесса.
«В этом месяце «проекту» ЕС исполняется 61 год. Отсутствие воспроизводства культуры намекает, что, как и у старшего брата (Советского Союза), срок его существования едва ли превысит человеческую жизнь», — считает он.
Политические лидеры Евросоюза перестали считаться с интересами рядовых граждан, а сам он стал походить на многоголовое чудовище. «Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — заключает Принс.
Ранее «Ридус» рассказывал о том как европейский парламент большинством голосов одобрил эпохальную резолюцию об усилении централизации Евросоюза, учреждении поста министра финансов ЕС и создании общеевропейской армии, в результате чего действительно стал очень похож на Советский Союз.
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