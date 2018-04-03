Ещё
Берлин призвали начать «новую главу» в отношениях с Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берлин призвали начать «новую главу» в отношениях с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Германия должна немедленно начать новую главу в отношениях с Россией, даже вопреки позиции Соединенных Штатов и Великобритании, пишет немецкое издание Nordkurier.
По мнению Карстена Корфмахера, Германии следует признать, что ЕС и США делают вещи, «которые, с точки зрения России, можно критиковать», передает RT.
«Мы должны вести с Россией переговоры как партнеры и на равных», — подчеркивает Корфмахер, предлагая оценивать действия Москвы в их политическом контексте, к которому относится расширение НАТО на восток, вооружение, военная «игра мускулами».
«И все же бросается в глаза, что мы относимся к России и нашим западным партнерам по двойным стандартам», — отмечает автор материала, напоминая, что Германия не выслала американских дипломатов даже после того, как они тайно прослушивали канцлера Ангелу Меркель.
Напомним, на прошлой неделе Германия выдворила четырех российских дипломатов. В ответ Москва выслала двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США выдвигают против России новое боевое оружие «первого удара» Губернатор Подмосковья прибыл на полигон «Ядрово» Британские СМИ заявили, что Скрипалей отравили российской гречкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу315
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»324
Саммит по Донбассу может пройти без России393
ЕС предрекли судьбу СССР155
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе12
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение