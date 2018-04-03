Берлин призвали начать «новую главу» в отношениях с Москвой

По мнению Карстена Корфмахера, Германии следует признать, что ЕС и США делают вещи, «которые, с точки зрения России, можно критиковать», передает RT.

«Мы должны вести с Россией переговоры как партнеры и на равных», — подчеркивает Корфмахер, предлагая оценивать действия Москвы в их политическом контексте, к которому относится расширение НАТО на восток, вооружение, военная «игра мускулами».

«И все же бросается в глаза, что мы относимся к России и нашим западным партнерам по двойным стандартам», — отмечает автор материала, напоминая, что Германия не выслала американских дипломатов даже после того, как они тайно прослушивали канцлера Ангелу Меркель

Напомним, на прошлой неделе Германия выдворила четырех российских дипломатов. В ответ Москва выслала двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ.