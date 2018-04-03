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Яна Кошкина стала певицей и поёт лучше Бузовой
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Яна Кошкина стала певицей и поёт лучше Бузовой 

13 Новостей.ru 23 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
1 апреля стало известно, что Кошкина представила свой первый и единственный синг, на данный момент и это не первоапрельская шутка! Композиция называется «На красный свет». Несколько дней назад, Яна уже подготавливала всех неравнодушных к её судьбе людей и предупреждала, что их будет ждать интересный сюрприз, который она готовит. Опубликовав 1 апреля запись о своей первой песни, Кошкина попросила не судить строга, ведь она только начинает. Многие решили, что это шутка, ведь 1 апреля всем известный «День дурака», но это оказалось правдой. Правда, большинство тех, кто послушал сингл, остались разочарованы и называли это смесью шансона с попсой 90-х годов. Но многие отметили то, что голос у Кошкиной гораздо лучше, чем у Бузовой. Кто знает, может и Кошкина сумеет добиться такой же славы, как и Ольга Бузова…
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