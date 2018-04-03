Депутаты Госдумы предложили использовать мотовозы в качестве электричек

Депутаты Госдумы предлагают использовать мотовозы — технические составы, перевозящие работников РЖД и ремонтную технику, в качестве электричек, чтобы жители отдаленных сел и деревень могли добраться до нужных станций.

По мнению депутата Айрата Фаррахова, частичное использование технических поездов в качестве пассажирских могло бы решить проблему многих жителей, которые не имеют возможности купить личный автомобиль.