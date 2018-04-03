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Депутаты Госдумы предложили использовать мотовозы в качестве электричек
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Депутаты Госдумы предложили использовать мотовозы в качестве электричек 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новый законопроект подготовил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
Депутаты Госдумы предлагают использовать мотовозы — технические составы, перевозящие работников РЖД и ремонтную технику, в качестве электричек, чтобы жители отдаленных сел и деревень могли добраться до нужных станций.
По мнению депутата Айрата Фаррахова, частичное использование технических поездов в качестве пассажирских могло бы решить проблему многих жителей, которые не имеют возможности купить личный автомобиль.
— Ежедневно по расписанию двигается рабочий поезд, который везет очень небольшую группу людей, а при этом жителей полустанков, в том числе пожилых — не может посадить и довезти до следующей станции, где люди могли бы добраться до больницы, поликлиники или просто аптеки, — отметил депутат в интервью "Парламентской газете".
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