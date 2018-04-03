На экологическом конгрессе на Урале обсудят проблемы развития северных территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Тема устойчивого развития территорий в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов станет одним из вопросов, которые обсудят участники III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов». Об этом сообщила один из организаторов конкурса, председатель совета директоров ЗАО " Зеленая долина" Юлия Корнеева.

"Один из наиболее актуальных круглых столов будет посвящен теме устойчивого развития территорий в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов. Это весьма актуальная тема для России . У нас страна имеет достаточно большую географию. На этом круглом столе будет задето много общих вопросов по развитию данных регионов", — сказала она.

По ее словам, на конгрессе пройдет пленарное заседание, круглые столы и конференции. Например, 3 апреля совместно с информационным агентством ТАСС организуют круглый стол на тему «СМИ как информационные источники формирования экологического сознания». «Мы продолжаем развивать эту тему, в прошлом году мы ее опробовали. Это актуальная проблема, потому что формирование сознание идет через информационные источники», — отметила Корнеева.

Кроме того, на мероприятии подведут итоги конкурса «Урал — территория зеленого роста», на котором презентуют проекты, посвященные вопросам построения «зеленой экономики». «В этом году у нас добавляется номинация „экопродукт“, где первоочередное внимание мы будем уделять продуктам питания. Также появится номинация „Экоустойчивая архитектура“. Без архитекторов невозможно существование любой территории. Их создание, подход и экологические стандарты сильно влияют на нашу жизнь», — подчеркнула она.

Казахстана и Китая. Организаторы ожидают, что конгресс посетит не менее 1 тыс. участников из регионов России и Белоруссии

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов».