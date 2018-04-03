Надзорные ведомства проверили ход работ по реконструкции в Подмосковье тренировочной площадки к ЧМ-2018

В Наро-Фоминском районе Подмосковья продолжается реконструкция площадки и прилегающей территории на базе стадиона «Строитель», где будут проводиться тренировочные матчи чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области. «Два надзорных ведомства Московской области — Главгосстройнадзор и Госадмтехнадзор, в рамках совместной акции «Чистая игра», провели проверку хода реконструкции тренировочной площадки и прилегающей территории на базе стадиона «Строитель» в пос. Селятино Наро-Фоминского района», — говорится в сообщении. Отмечается, что при осмотре строительной площадки на территории стадиона «Строитель» инспекторы надзорных ведомств указали участникам строительства на неукоснительное соблюдение правил обустройства и содержания стройплощадок. «На объекте ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем и оборудования. Цель совместных проверок — оценка состояния прилегающей территории к спортивному объекту, качество и своевременность уборки, соблюдение норм по складированию строительных материалов, обустройство и содержание строительной площадки», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Руслана Тагиева