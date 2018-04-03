Будущее за удаленными офисами

Уже давно говорят об удаленных офисах и о том, возможно ли сделать офисы полностью удаленными. Наша компания уже давно перешла на удаленную форму работы, поскольку технический прогресс это не просто позволяет сделать, но и подталкивает. Все инструменты для качественной командной работы онлайн уже давно существуют.

Другое дело, что далеко не каждый руководитель, да и сотрудники, морально готовы переходить в онлайн. Также нужно учитывать, что компании-гиганты, которые основаны задолго до глобальной виртуализации, как личной жизни, так и труда, не смогут в ближайшие десятки лет перевести всех сотрудников на удаленку, хотя очень многие известные компании уже частично переводят некоторые отделы в облака.

Тренд офисов, где значительная часть персонала работает удаленно, растет и однозначно будет расти. Ведь новые компании рождаются ежедневно, а бизнесмены нового, уже цифрового поколения, не часто рассматривают именно офисную работу. Да и старожилы бизнеса уже давно оценили возможность нанять специалиста из любой точки мира.

Разумеется, есть компании, которым не подходит удаленный формат работы — это производство, сфера услуг, медицина, заведения общественного питания. Торговлю можно выделить условно.

В ближайшие несколько десятков лет наиболее востребованными будут профессии сферы цифровых технологий. Причем, судя по прогнозам, к имеющимся уже специальностям, добавятся новые, типа сетевых юристов и виртуальных адвокатов. Цифровые технологии настолько стремительно развиваются и так плотно вошли в нашу жизнь, что вакансий в этой области будет все больше и больше. Это и актуально и очень удобно, поскольку работать можно из любого места на Земле, был бы интернет. И, обязательно, образование.

Такая тенденция сложилась в наше время, что люди не хотят долго задерживаться в одной профессии. Темп современной жизни диктует свои условия. Люди постоянно учатся и приобретают новые знания, осваивают новые профессии. Так что образовательные услуги будут пользоваться все большим спросом. И тоже, разумеется, онлайн. Потому что, повторюсь, это актуально и очень удобно.

Мы решили, что если есть возможность перевести всех клиентов школы на удаленное обслуживание, то и большую часть персонала также можно перевести на удаленку.

В офисе остаются только те сотрудники, присутствие которых критически необходимо для организации рабочего процесса. В нашем локальном офисе работает 20 человек: я, начальники отделов, и часть отдела маркетинга. На удаленке работают все преподаватели, айтишники и сотрудники отдела маркетинга, пиарщики и райтеры — около 300 удаленных сотрудников в разных городах и странах.

Удаленный офис действительно экономически выгодное предприятие — это и экономия на аренде и других ресурсов компании. Но самой главное — это возможность нанять любого нужного компании специалиста, не ограничиваясь городом и даже страной.

Хочется разрушить миф о том, что удаленные сотрудники без контроля обязательно плохо работают. Должен сказать, что работают они значительно продуктивнее и качественнее. Поскольку понимают, единственное, что они могут показать работодателю — это результат. На удаленке нет показательных процессов, никто не видит усилий, бурных эмоций и мук рождающегося продукта. Тут важен исключительно конечный продукт вашей деятельности. И если сотрудник не справился с задачей или проигнорировал дедлайны, у него нет возможности переложить вину на коллег.

Что касается организации рабочего процесса и контроля удаленных сотрудников, то в интернете существует масса необходимых инструментов, пользуясь которыми, можно без проблем работать с любым сотрудником, где бы он ни находился:

1. Организовать единую базу для хранения документации о проекте;

2. Работать исключительно в облаках: Google Docs, Invision, AmoCRM, Git, Slack — в помощь;

3. Таск-трекеры для постановки задач: Asana, JIRA, Redmine и т.д. — выбор большой под любые капризы;

4. Видеочат по Skype — для обсуждения деталей нового проекта, для мотивации сотрудников, для обучения и для авральных сообщений;

5. Обучить каждого сотрудника пользоваться всеми этими инструментами для самостоятельного отслеживания и участия в нужных процессах.

Многие компании используют различные программы для контроля удаленных сотрудников, но в нашей компании мы никого не подгоняем и не контролируем. Никакого программного обеспечения, контролирующего нахождение сотрудника на рабочем месте или выполнение поставленных перед ним задач, мы не используем.

Ответственные и организованные сотрудники работают независимо от расположения его рабочего места. На удаленке все увидят только результат. Если результат оправдал ожидания работодателя — отлично. Если нет результата — ищем нового сотрудника.

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