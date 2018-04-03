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Взрыв в Ереване: уточненные данные
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Взрыв в Ереване: уточненные данные 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
По уточненным данным, в ресторане «Бургер Кинг» в центре Еревана взорвался используемый при розливе пива 20-килогаммовый баллон с углекислым газом, находившийся на кухне предприятия быстрого питания.
В результате инцидента осколочные ранения получили восемь человек, в том числе, двое граждан России и два гражданина Ирана. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс". Возраст госпитализированных — от шести до 24-х лет.
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самвел Карапетян заверил, что большинство пострадавших при взрыве, кроме восьмилетней девочки, которую в настоящее время оперируют, будут выписаны из больницы во вторник утром, сообщает ТАСС.
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