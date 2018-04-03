Законы, вступающие в силу 3 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 284 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447»

Установлено, что Положение об учете федерального имущества не распространяется на движимое имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у органов внешней разведки России . Учёт этого имущества регулируется в порядке, который устанавливается соответствующим органом внешней разведки России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 313 «Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2017 год»

Индекс роста среднемесячной зарплаты в России за прошлый год применяется для расчёта доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.

Подписанным постановлением, индекс за 2017 года установлен в размере 1,073 (для сравнения в 2016 году он составлял 1,078).

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 315 «О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»

Утверждена новая редакция Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о каждом открытии, закрытии, изменении счетов, аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета (вклада/депозита), о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, организациями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 316 «О внесении изменений в Правила осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы»

Скорректированы Правила осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. Установлено, что заявление об установлении выплаты подается до 31 декабря текущего года, а об отказе от нее — до 1 октября. Ранее был предусмотрен единый срок — до 1 октября текущего года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 317 «О внесении изменений в приложение № 11 к федеральной целевой программе „Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах“

Внесены изменения в порядок субсидирования региональных программ в области использования и охраны водных объектов, а также скорректирована формула для расчета размера субсидии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 318 „О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе“

Изменен порядок проведения военно-врачебной экспертизы. В частности, установлено, директор Росгвардии и министр внутренних дел РФ организуют обследование и освидетельствование лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, и членов их семей.

Установлены особенности предварительного освидетельствования граждан, проходящих военную службу в других войсках и поступающих в военно-учебные заведения.