Анджелина Джоли заигрывает с женатым Итаном Хоуком

Джоли призналась, что у нее в животе «летают бабочки», когда она получает сообщения от актера.

Американская актриса Анджелина Джоли заигрывает с известным голливудским актёром Итаном Хоуком . Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным изданий, артисты проводят много времени вместе и постоянно переписываются.

— Джоли признавалась, что у неё в животе «летают бабочки», когда она получает сообщения Итана Хоука, — цитирует издание слова источника, близкого к актрисе.

В 2004 году Анджелина Джоли и Итан Хоук вместе сыграли в фильме «Забирая жизни». Стоит отметить, что актёр женат и воспитывает двух дочерей.

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