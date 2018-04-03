Анджелина Джоли заигрывает с женатым Итаном Хоуком 

Джоли призналась, что у нее в животе «летают бабочки», когда она получает сообщения от актера.
Американская актриса Анджелина Джоли заигрывает с известным голливудским актёром Итаном Хоуком. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным изданий, артисты проводят много времени вместе и постоянно переписываются.
— Джоли признавалась, что у неё в животе «летают бабочки», когда она получает сообщения Итана Хоука, — цитирует издание слова источника, близкого к актрисе.
В 2004 году Анджелина Джоли и Итан Хоук вместе сыграли в фильме «Забирая жизни». Стоит отметить, что актёр женат и воспитывает двух дочерей.
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