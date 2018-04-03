Ещё
В России обновлена формула расчёта субсидии на охрану водных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России обновлена формула расчёта субсидии на охрану водных объектов 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Формула для расчёта размера субсидии в области использования и охраны водных объектов скорректирована. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.
Согласно новой формуле, размер субсидий будет определяться исходя из общего объёма средств, подлежащих распределению, затрат на реализацию мероприятий госпрограммы, их общего числа и предельного уровня софинансирования региона.
Кроме того, документом закреплено, что соглашение о субсидировании готовится и заключается в государственной информационной системе «Электронный бюджет». При этом по каждому отдельному мероприятию в договоре могут быть установлены разные уровни софинансирования расходного обязательства региона из федерального бюджета.
Парламентская газета: последние новости
Риск новых выбросов газа с подмосковных полигонов сохранится до рекультивации Чукоткий АО создаёт новую «золотую» ТОР «Баимская» Пушков назвал «бредовой» версию об отравленной гречке в «деле Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу315
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»325
Саммит по Донбассу может пройти без России394
ЕС предрекли судьбу СССР155
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе14
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение