В России обновлена формула расчёта субсидии на охрану водных объектов

Формула для расчёта размера субсидии в области использования и охраны водных объектов скорректирована. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.

Согласно новой формуле, размер субсидий будет определяться исходя из общего объёма средств, подлежащих распределению, затрат на реализацию мероприятий госпрограммы, их общего числа и предельного уровня софинансирования региона.

Кроме того, документом закреплено, что соглашение о субсидировании готовится и заключается в государственной информационной системе «Электронный бюджет». При этом по каждому отдельному мероприятию в договоре могут быть установлены разные уровни софинансирования расходного обязательства региона из федерального бюджета.