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Движимое имущество органов разведки освободили от учёта
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Движимое имущество органов разведки освободили от учёта 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Положение об учёте федерального имущества больше не распространяется на движимое имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у органов внешней разведки России. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.
После внесения изменений в Положение, учёт указанного имущества будет регулироваться в порядке, который будет устанавливаться руководством разведки.
«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтённом в реестре, или наличия в реестре сведений о движимом имуществе, находящемся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у органов внешней разведки Российской Федерации, все сведения об указанном имуществе и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра», — говорится в постановлении.
Также документом устанавливается, что Положение об учёте не распространяется на имущество, сведения о котором составляют государственную тайну.
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